El baloncesto europeo se prepara para una transformación histórica. La NBA, considerada la liga de baloncesto más poderosa del mundo, avanza con paso firme en su proyecto para crear una competencia propia en el Viejo Continente.

La iniciativa, conocida como NBA Europa, apunta a ver la luz entre 2027 y 2028 y promete alterar no solo la estructura del básquet en la región, sino también el vínculo entre este deporte y los grandes clubes de fútbol que dominan el escenario deportivo global.

Todo sería una propuesta que nace de una alianza estratégica entre la NBA y la FIBA, con el objetivo de consolidar un torneo atractivo desde lo deportivo, pero sobre todo sólido desde lo comercial. La idea central es conformar una liga de 16 equipos, con 12 franquicias permanentes y cuatro cupos rotativos que se asignarían por méritos competitivos.

Las sedes proyectadas no son casuales. En el radar aparecen ciudades con enorme peso mediático y tradición deportiva como Madrid, Barcelona, París, Londres, Mánchester, Milán, Roma, Berlín, Múnich, Atenas y Estambul.

El proyecto responde a una lógica para combinar plazas históricas del baloncesto europeo con mercados futbolísticos de alcance global, capaces de atraer patrocinadores, audiencias masivas y acuerdos televisivos de alto nivel.

Uno de los aspectos más llamativos del proyecto es la posible participación de clubes de fútbol de élite con equipos propios de baloncesto dentro de la nueva liga. La NBA no oculta su interés en marcas con millones de seguidores alrededor del mundo.

En España, el foco está puesto sobre Real Madrid y FC Barcelona, dos instituciones que ya cuentan con secciones de baloncesto consolidadas y un historial exitoso en la Euroliga. Su eventual salto a la NBA Europa representaría un golpe de efecto sin precedentes.

Sin embargo, el escenario no es simple. El conjunto catalán ha reafirmado su compromiso con la Euroliga mediante la renovación de su licencia a largo plazo, lo que, por ahora, enfría cualquier movimiento inmediato.

Más allá de la península ibérica, el Paris Saint-Germain emerge como otro actor relevante. La entidad francesa, respaldada por capital catarí y con una marca global en expansión, ha sido mencionada como posible socio estratégico.

Lo cierto es que la NBA Europa ya no es un simple rumor, sino un proyecto en marcha que avanza con planificación y respaldo institucional. Su impacto podría redefinir el equilibrio de poder en el baloncesto internacional y abrir una nueva etapa en la relación entre este deporte y el fútbol de élite.