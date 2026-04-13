El norirlandés Rory McIlroy volvió a escribir su nombre en la historia del golf al conquistar, por segundo año consecutivo, el Masters de Augusta. Con un acumulado de -12, el europeo resistió la presión de sus rivales y superó por un golpe al estadounidense Scottie Scheffler en un cierre cargado de dramatismo.
Augusta volvió a consagrar a McIlroy como su gran figura
“Quería volver aquí y demostrar que lo del año pasado no fue una casualidad”, confesó McIlroy tras enfundarse nuevamente la chaqueta verde, en referencia a su coronación de 2025, cuando completó el Grand Slam. “No puedo creer que haya tardado 17 años en conseguir una chaqueta verde y ahora tenga dos seguidas”, añadió el campeón, que ya suma seis ‘majors’ en su carrera.
El triunfo no fue sencillo. McIlroy pasó de dominar con amplitud en las primeras rondas a luchar por sostener el liderato durante el fin de semana. En la jornada final, nombres como Cameron Young y Justin Rose llegaron a amenazar su posición, mientras Scheffler firmaba una remontada notable sin cometer bogeys en el fin de semana.
El colombiano Nicolás Echavarría no logró superar el corte
A pesar de un doble bogey y momentos de tensión, el norirlandés mantuvo la calma y cerró el torneo con una tarjeta de 71 golpes, suficiente para asegurar una victoria histórica. Con ello, se convirtió en el primer jugador desde Tiger Woods (2001-2002) en ganar Augusta en años consecutivos.
En contraste, la participación latinoamericana fue discreta. El colombiano Nicolás Echavarría no logró superar el corte y finalizó con un acumulado de +13, quedando fuera de la pelea desde las primeras rondas.