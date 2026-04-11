¿Cuándo sería Luis Diaz campeón de la Bundesliga?

Luis Fernando Díaz está a pocos días de sumarse al selecto grupo de futbolistas colombianos campeones de la Bundesliga. Lucho lo conseguiría con la camiseta del Bayern Múnich en las próximas fechas, después de la goleada del gigante de Baviera 5-0 sobre St. Pauli en la jornada 29 de la liga de Alemania.

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¿Cuándo sería Luis Díaz campeón de la Bundesliga?

Con la victoria sobre St Pauli, el Bayern Múnich se afianzó en la primera posición de la Bundesliga al llegar a 76 puntos y tomarle 12 de ventaja al Borussia Dortmund, que se ubica en la segunda posición.

A falta de cinco fechas, todavía hay 15 puntos en juego.

De esta manera, Bayern Múnich se podría asegurar el título de la Bundesliga en la jornada 30, cuando enfrente en condición de local al Stutttgart.

Para lograrlo, el equipo del colombiano Luis Díaz deberá ganar y esperar que Borussia Dortmund pierda en su duelo contra Hoffenheim en condición de visita.

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En caso de que no se registren estos resultas se deberá esperar hasta la fecha 31, cuando Bayern choque con Mainz.

Luchó Díaz sería el cuarto colombiano campeón de la Bundesliga

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Cuando se confirme el título de la Bundesliga por parte de Bayern Múnich y Luis Díaz, el guajiro se convertirá en el cuarto colombiano en sumar este campeonato a su palmarés.

Anteriormente lo han logrado Adolfo 'Tren' Valencia (Bayern Múnich 1993/1994), James Rodríguez (Bayern Múnich 2017/2018 y 2018/2019) y Gustavo Puerta (Bayer Leverkusen (2023/2024).