Se complica el inicio de la F1 en Australia tras conflicto en Oriente Medio

El arranque de la temporada 2026 de la Fórmula 1 ha estado marcado por un inesperado desafío logístico de enormes proporciones, relacionado al complicado traslado del campeonato hacia Australia para disputar el Gran Premio en el emblemático circuito urbano de Gran Premio de Australia, celebrado en Albert Park.

Como ya es tradición en varios calendarios recientes, la cita oceánica abre el campeonato, pero llevar todo el “circo” de la Fórmula 1 al otro lado del mundo no ha sido tarea sencilla tomando las complicaciones enmarcadas por la situación de violencia que se está viviendo en la actualidad en Oriente Medio.

Lea también Nicolás Echavarría escaló en el ranking mundial luego del título en el Cognizant Classic

El GP de Australia se complica

El traslado implica mover más de mil toneladas de equipamiento entre monoplazas, herramientas, hospitalities, simuladores, repuestos y estructuras técnicas. Cada escudería depende de una coordinación milimétrica para que sus autos y componentes lleguen a tiempo y en perfectas condiciones.

Este año, sin embargo, factores relacionados al caos generado por los ataques desde el sábado de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de la República Islámica, no han permitido que la logística sea sencilla.

Lea también SheBelieves Cup 2026: resultados y posiciones tras la fecha 1

La situación fue especialmente delicada para escuderías que estrenarán importantes evoluciones técnicas en 2026, temporada que marca el inicio de un nuevo reglamento. La adaptación a estas normativas exige pruebas adicionales y chequeos rigurosos, por lo que cada minuto perdido en el paddock se traduce en menos margen para ajustes antes de los entrenamientos libres.

El director del Gran Premio de Australia, Travis Auld, explicó que muchos de los protagonistas de la F1 "han tenido que buscar otra manera de venir, ha sido todo un proceso para ellos y estoy seguro de que les ha supuesto mucho trabajo", pero insistió en que "todo el mundo estará aquí, listo para la carrera".

En otras noticias: Resumen Gran Fondo Giro de Italia Ride Like a Pro Colombia 2026

- Calendario del Mundial 2026 de F1

1. 6-8 de marzo: GP de Australia (Melbourne)

2. 13-14 de marzo: GP de China (Shanghái)

3. 27-29 de marzo: GP de Japón (Suzuka)

4. 10-12 de abril: GP de Baréin (Sakhir)

5. 17-19 de abril: GP de Arabia Saudita (Yeda)

6. 1-3 de mayo: GP de Miami

7. 22-24 de mayo: GP de Canadá (Montreal)

8. 5-7 de junio: GP de Mónaco

9. 12-14 de junio: GP de Barcelona-Catalunya (Barcelona)

10. 26-28 de junio: GP de Austria (Spielberg)

11. 3-5 de julio: GP de Reino Unido (Silverstone)

12. 17-19 de julio: GP de Bélgica (Spa-Francorchamps)

13. 24-26 de julio: GP de Hungría (Budapest)

14. 21-23 de agosto: GP de Países Bajos (Zandvoort)

15. 4-6 de septiembre: GP de Italia (Monza)

16. 11-13 de septiembre: GP de España (Madrid)

17. 24-26 de septiembre: GP de Azerbaiyán (Bakú)

18. 9-11 de octubre: GP de Singapur

19. 23-25 de octubre: GP de Estados Unidos (Austin)

20. 30 de octubre - 1 de noviembre: GP de México (México)

21. 6-8 de noviembre: GP de Brasil (Sao Paulo)

22. 19-21 de noviembre: GP de Las Vegas

23. 27-29 de noviembre: GP de Catar (Lusail)

24. 4-6 de diciembre: GP de Abu Dabi (Yas Marina)

- Programa de las carreras esprint en 2026:

1. China (Shanghái): 14 de marzo

2. Miami: 2 de mayo

3. Canadá (Montreal): 23 de mayo

4. Gran Bretaña (Silverstone): 4 de julio

5. Países Bajos (Zandvoort): 22 de agosto

6. Singapur: 10 de octubre