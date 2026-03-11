Selección Colombia recibió buena noticia en el Clásico Mundial de Béisbol

La Selección Colombia tuvo una irregular presentación en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al terminar en la tercera posición del grupo A con registro de una victoria y tres derrotas.

El equipo colombiano solo pudo superar al seleccionado Panamá y sufrió caídas ante Puerto Rico, Canadá y Cuba.

Lo hecho por la novena dirigida por José Mosquera causó múltiples críticas, teniendo en cuenta los problemas para brillar en los momentos definitivos de cada juego y además algunos errores individuales que costaron los malos resultados.

Colombia clasificó al próximo Clásico Mundial de Béisbol

Después de terminar en la tercera posición del grupo A, la Selección Colombia se aseguró la clasificación al próximo Clásico Mundial de Béisbol, el cual está programado para el 2029.

Teniendo en cuenta el reglamento del certamen, los cuatro primeros equipos de cada grupo lograran un boleto directo al próximo evento, mientras que el que se ubique en la cuarta casilla deberá jugar un torneo clasificatorio.

De esta manera, Puerto Rico, Canadá, Cuba y Colombia lograron la clasificación al siguiente Clásico Mundial de Béisbol.

Y Panamá jugará la ronda clasificatoria ante otras naciones.

Participaciones de Colombia en el Clásico Mundial de Béisbol

En la edición del 2029, la Selección Colombia participará en su cuarto Clásico Mundial de Béisbol.

La novena nacional fue 12 en la versión de 2017, posteriormente en el Clásico Mundial de Béisbol de 2023 fue 15 y se espera e defina su posición final en la de 2026.

En todas las participaciones de este certamen ha ganado, por lo menos, un partido.