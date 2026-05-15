Sinner avanza a la semifinal del Masters de Roma y le complica la vida a Alcaraz

Jannik Sinner sigue dando de qué hablar en el Masters de Roma y se posiciona como uno de los grandes favoritos del circuito y este jueves 14 de mayo dio otro golpe de autoridad al avanzar a las semifinales del certamen.

El número uno del Ranking ATP derrotó con contundencia al experimentado tenista ruso, Andrey Rublev, por 6-2 y 6-4 para clasificar a las semifinales del torneo italiano, desatando la euforia de los aficionados locales que sueñan con verlo campeón en casa.

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Sinner es semifinalista del Masters de Roma

Desde el inicio del encuentro, Jannik Sinner tomó el ritmo del partido y aprovechó los errores de Rublev, quien nunca logró sentirse cómodo frente a la intensidad del italiano. El primer set fue prácticamente perfecto para el italiano de 24 años, que quebró el servicio de su rival en dos oportunidades y cerró la manga por 6-2 en apenas poco más de media hora.

El ruso intentó reaccionar en el segundo parcial y elevó su nivel, especialmente con tiros más agresivos y subidas a la red, pero el italiano respondió con madurez y tranquilidad en los momentos decisivos.

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El segundo set fue mucho más equilibrado, Rublev logró sostener sus juegos de saque durante gran parte del parcial e incluso generó cierta presión sobre el italiano. Sin embargo, Sinner encontró el quiebre clave cuando el marcador estaba igualado y posteriormente mantuvo la calma para cerrar el partido con autoridad por 6-4.

Con esta victoria, Sinner sigue consolidando una temporada extraordinaria y mantiene viva la ilusión de conquistar por primera vez el Masters 1000 de Roma, uno de los títulos más importantes para cualquier tenista italiano.

¿Cuándo es la semifinal de Sinner en el Masters de Roma?

Sinner está a solo dos partidos más de coronarse campeón de un nuevo título en la temporada 2026, pero para ello primero deberá vencer en la instancia de las semifinales a un viejo conocido y de los rivales más fuertes del Ranking ATP, Daniil Medvédev, con el cual se enfrentará el viernes 15 de mayo.