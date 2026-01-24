Sinner clasificó a octavos de final del Australian Open

Melbourne Park se vuelve a convertir en el escenario deportivo de uno de los mejores partidos de Jannik Sinner tras lograr vencer con una serie de complicaciones al estadounidense Eliot Spizzirri en la tercera ronda, un partido que mezcló tenis de alto nivel, condiciones extremas de calor y polémica por un par de molestias físicas.

El italiano, segundo en el ranking ATP y vigente campeón, se enfrentó a un rival que estaba viviendo uno de sus mejores momentos en el circuito. Spizzirri, no. 85 del mundo, que jugaba la segunda fase final de un Grand Slam en su carrera y su primer Australian Open.

Sufrida victoria de Sinner en el Australian Open

El estadounidense no se intimidó ante uno de los mejores jugadores del mundo, y se llevó el primer set por un marcador de 6-4, dominando varios intercambios con solidez desde el fondo de la pista. Sin embargo, las condiciones meteorológicas en Melbourne se convirtieron rápidamente en protagonistas. Las temperaturas alcanzaron niveles extremos, superando los 38 °C, lo que llevó a los organizadores a activar el protocolo de calor extremo del torneo.

El momento de esta pausa fue crucial. Antes del cierre del techo, Sinner empezaba a sufrir calambres severos que le dificultaban moverse y servía con evidente incomodidad; perdía su servicio y caía 1-3 en el tercer set. Tras la interrupción de cerca de diez minutos, el italiano pudo bajar su temperatura corporal y recuperar algo de energía, lo que marcó un punto de inflexión en el partido.

Cuando se reanudó el juego, Sinner mostró por qué es uno de los referentes del circuito. Revertió la situación, ajustó su estrategia y ganó los siguientes tres sets 6-3, 6-4, 6-4 para sellar una victoria épica de casi cuatro horas.

"Si quiero llegar lejos aquí y el resto de la temporada tengo que jugar (bien) cuando hace calor".

Próximo partido de Sinner en el Australian Open

El siguiente reto del italiano en la competencia será el domingo 25 de enero enfrentando a su compatriota y joven figura de 23 años, Luciano Darderi.