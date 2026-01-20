Mina: Regreso a la titularidad y liderazgo en el Cagliari

La victoria de Cagliari ante Juventus dejó varias lecturas, pero una de las más comentadas tuvo que ver con la forma en la que se vivió el partido dentro del campo. Intensidad, roces constantes y duelos personales marcaron un encuentro que exigía carácter, liderazgo y concentración máxima durante los 90 minutos.

En ese contexto, una de las figuras del compromiso habló tras el pitazo final y dejó reflexiones claras sobre su manera de competir, una que muchas veces genera debate, pero que él defiende con convicción y profesionalismo.

Un regreso con liderazgo y peso en defensa

Tras superar un problema en la rodilla, Yerry Mina volvió a la titularidad en Cagliari y lo hizo portando el brazalete de capitán. Su actuación fue determinante en la victoria frente a Juventus, siendo uno de los jugadores mejor calificados del partido y sosteniendo el orden defensivo en un duelo de alta exigencia.

El colombiano ganó la mayoría de sus enfrentamientos, se impuso en el juego aéreo y mostró seguridad en los momentos más tensos del compromiso. Más allá de las estadísticas, su presencia se hizo sentir por la personalidad con la que afrontó cada cruce y cada disputa, especialmente en los duelos directos con figuras como Bremer y Thuram.

Durante el partido se vivieron varios momentos de fricción, habituales en encuentros de esta magnitud. Mina fue protagonista de algunos de ellos, algo que no pasó desapercibido para los aficionados ni para las cámaras, que captaron intercambios verbales y forcejeos propios de un duelo de alto voltaje.

“Juego con intensidad, no con malicia”

Finalizado el encuentro, el defensor colombiano fue claro al explicar su forma de competir. Reconoció que su intensidad puede generar interpretaciones, pero dejó en claro que jamás actúa con la intención de perjudicar a un rival.

“Siempre afronto las cosas de forma positiva. A veces se descontrolan un poco, sí, eso puede pasar, pero intento jugar con intensidad sin hacer daño”, afirmó Mina, subrayando que el fútbol profesional exige ese tipo de carácter dentro del campo.

Incluso reveló detalles de su duelo con Bremer, al que describió como un intercambio propio del juego. Para el central, ese tipo de conversaciones y retos forman parte del espectáculo y del respeto entre futbolistas que compiten al máximo nivel, sin que eso implique mala fe o deslealtad.

Un referente querido y clave para Cagliari

Más allá de lo futbolístico, Yerry Mina sigue consolidándose como uno de los líderes del vestuario y uno de los jugadores más apreciados por la afición de Cagliari. El técnico Fabio Pisacane confía plenamente en él, tanto por su rendimiento como por su influencia dentro del grupo.

La victoria ante Juventus no solo significó tres puntos de oro, sino también un paso más para alejarse de la zona baja de la tabla. Con Mina de regreso y en buen nivel físico, Cagliari gana solidez y carácter de cara a los próximos retos, comenzando por la visita a Fiorentina, en un duelo clave para seguir sumando y consolidar el buen momento del equipo.