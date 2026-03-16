Sinner destronó a Alcaraz y se coronó campeón del Indian Wells

Llegó a su fin una nueva edición del Masters 1000 de Indian Wells 2026, la cual se encargó de dejar un nuevo capítulo en la creciente rivalidad entre Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, dos de los grandes protagonistas del tenis actual.

El tenista español, a pesar de haber llevado a cabo un a gran presentación a lo largo de la competencia, terminó cayendo en la instancia de las semifinales y le dejó el camino libre a su máximo rival, Jannik Sinner, quien aprovechó para volver a coronarse campeón y sumar puntos en el ranking ATP tras vencer a Medvedev en la gran final.

Lea también Copa Libertadores Sub-20: definidos los cruces de semifinales

Sinner alzó el trofeo del Indian Wells

En un duelo de alto nivel disputado en el desierto californiano, el italiano se impuso en un partido bastante cerrado que terminó con un marcador de 7-6(8-6) y 7-6(7-4), confirmando su gran momento en el circuito y sumando otro título importante a su carrera.

Medvedev, conocido por su juego sólido desde el fondo de la pista y su gran capacidad defensiva, trató de imponer su ritmo con largos intercambios. Sin embargo, Sinner respondió con su característico tenis agresivo, basado en golpes profundos y un servicio muy efectivo en los momentos decisivos.

Durante la primera manga, ambos jugadores mantuvieron sus turnos de saque con autoridad, lo que llevó el parcial hasta el tie-break. Allí se vivieron puntos de gran tensión, con cambios constantes en el marcador. Finalmente, el italiano mostró mayor precisión en los momentos clave y se llevó el desempate por 8-6, dando el primer golpe en la final.

El segundo set siguió un guion muy similar. Medvedev elevó su nivel y trató de presionar con devoluciones profundas, buscando quebrar el servicio de su rival. No obstante, Sinner mantuvo la calma y sostuvo su saque en los momentos más delicados. Una vez más, el set se definió en el tie-break, donde el número uno italiano volvió a marcar diferencias gracias a su agresividad y su capacidad para cerrar los puntos rápidamente.

Con esta victoria, Sinner continúa consolidándose como uno de los jugadores dominantes del circuito masculino. Su triunfo en Indian Wells no solo representa otro título de Masters 1000, sino también una confirmación de su evolución mental y competitiva frente a rivales de élite como Medvedev.

En otras noticias: Exclusiva con: Mateo García - DIM, por el cupo en Libertadores

Sinner se prepara para el Abierto de Miami 2026

El italiano, tras quedar campeón del Indian Wells, dio a conocer que formará parte del Abierto de Miami, uno de los torneos más importantes de la temporada y por lo cual quiere hacer una buena participación. Llega con la ilusión intacta de sumar un nuevo título y regresar al primer lugar del ranking ATP que le fue arrebatado por Carlos Alcaraz.

"Estoy ya muy centrado en Miami. Ahora durante un par de días va a ser bueno no pensar demasiado en el tenis, pero cuando tienes este ritmo, tampoco quieres perderlo. Es muy importante. Miami va a ser muy importante. Es el último torneo en pista dura antes de que comience la temporada sobre tierra batida. Y luego iremos a Europa, en condiciones completamente distintas y nunca sabes qué puede pasar".