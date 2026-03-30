Sinner es campeón del Master de Miami y acorta distancia en el Ranking ATP

Llegó a su fin de manera oficial una nueva edición del Master de Miami, la cual dejó una destacada participación de figuras como Djokovic, Alcaraz, pero sobre todo del italiano y parcialmente número dos del mundo en el Ranking ATP, Jannik Sinner, quien se coronó campeón de la competencia.

La final del Master de Miami 2026 confirmó el gran momento de Jannik Sinner, quien se impuso con autoridad al checo de 24 años, Jiří Lehečka, el cual terminó cayendo por dos sets de 6-4 y 6-4 para quedarse con el título en Florida y firmar una actuación histórica en el circuito.

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Contundente victoria y campeonato para Sinner en el Master de Miami

El partido, disputado bajo condiciones cambiantes por la lluvia, tuvo interrupciones que afectaron el ritmo de ambos jugadores. Sin embargo, Sinner mostró una fortaleza mental y competitiva notable para mantenerse enfocado en los momentos clave.

Lehečka llegó a esta instancia de la competencia tras una semana brillante en la que dejó a grandes tenistas en el camino, incluso sin haber cedido su servicio en todo el torneo. El checo, una de las grandes revelaciones del campeonato, intentó imponer su potencia desde el fondo de la cancha, pero se encontró con la solidez y regularidad de Sinner.

El duelo fue parejo en varios tramos, especialmente en el primer set, donde Lehečka tuvo oportunidades tempranas de quiebre que no logró concretar. A partir de allí, Sinner tomó el control, mostrando una combinación de agresividad y precisión que terminó siendo determinante para irse con el primer set en su bolsillo con un 6-4.

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En el segundo parcial, el guion se repitió con una igualdad inicial que causó grandes sensaciones, pero el cual terminó con un golpe oportuno del italiano para cerrar el partido sin mayores sobresaltos por la misma diferencia de 6-4 en el set.

Con esta victoria, Sinner no solo levantó el trofeo, sino que alcanzó un logro de enorme prestigio: el llamado “Sunshine Double”, tras haber ganado también Indian Wells semanas antes. Este hito lo coloca en un grupo selecto de leyendas del tenis y, además, lo convierte en el primer jugador en conseguirlo sin ceder un solo set en ambos torneos.

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Sinner habló sobre Alcaraz y el Ranking ATP tras salir campeón

El italiano no se guardó nada tras haber obtenido el doblete en Estados Unidos, agradeció por el apoyo, pero también aprovechó para enviar un contundente mensaje a Carlos Alcaraz tras haberse colocado a sólo 1.190 puntos del liderato de la ATP.

"Es algo que nunca habría pensado que ganaría, porque es difícil de lograr", se felicitó Sinner. "Venir aquí y rendir otra vez a un nivel muy alto después de Indian Wells significa mucho".

"Carlos ha sido tan constante durante tanto tiempo. Y en la arcilla todos sabemos lo fuerte que es, pero yo me preocupo por mí. Ahora lo más importante es recuperarme y disfrutar del momento porque no tengo mucho tiempo para adaptarme a la tierra batida si quiero jugar en Mónaco".