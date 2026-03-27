Sinner es semifinalista del Master de Miami y asusta a Alcaraz en el ATP

Cada vez falta menos para que se defina al nuevo campeón del Master de Miami y en donde el tenista italiano, Jannik Sinner es uno de los principales protagonistas al estar a muy poco de llegar a una nueva final tras dejar en el camino al Frances Tiafoe.

El duelo entre el número dos del mundo frente a Tiafoe volvió a ofrecer un espectáculo de alto nivel en el circuito ATP, con dos estilos contrastantes que hicieron del partido un enfrentamiento vibrante de principio a fin, pero como contundente ganador a Sinner.

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Sinner escribe su nombre en la semifinal del Master de Miami

El tenista italiano mostró por qué se ha consolidado como uno de los jugadores más consistentes del circuito, minimizando errores no forzados y manejando con inteligencia los momentos clave. Su capacidad para mantener la intensidad durante los intercambios largos fue determinante para llevarse el primer set con un resultado de 2-6.

En varios tramos del partido logró incomodar a Sinner, especialmente cuando encontró primeros saques efectivos y conectó golpes ganadores desde posiciones ofensivas. Sin embargo, la irregularidad en ciertos momentos le pasó factura.

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A nivel táctico, el partido se definió en los detalles. Sinner supo aprovechar mejor las oportunidades de quiebre y mostró mayor eficacia en el desarrollo del segundo set con puntos importantes que lo dejaron como sólido vencedor con un marcador similar al del primer partido, 2-6.

Con este resultado, Sinner reafirma su gran momento en el circuito y continúa consolidándose como uno de los principales candidatos al título. Para Tiafoe, pese a la derrota, queda la sensación de que tiene las herramientas para competir de igual a igual contra los mejores, aunque deberá mejorar su consistencia si quiere dar el salto definitivo.

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¿Cuándo será la semifinal de Sinner en el Master de Miami?

Jannik Sinner se posiciona como uno de los candidatos a llevarse el título del Master de Miami y está a muy poco de conseguirlo, ya que el siguiente paso que deberá dar será en la instancia de la semifinal cuando se enfrente a un viejo conocido, Alexander Zverev, el viernes 27 de marzo.