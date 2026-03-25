Sinner le mete presión a Alcaraz en el ranking ATP y se ilusiona con el Master de Miami

Sigue avanzando el Master de Miami y el italiano, Jannik Sinner, es uno de los que se roba el protagonismo al confirmar su gran momento en el circuito al imponerse con autoridad al estadounidense Alex Michelsen.

El marcador final fue 7-5 y 7-6, en un duelo competitivo pero controlado por el europeo en los momentos clave, lo que le permitió quedarse con la clasificación a la siguiente instancia y seguir sumando puntos en el ranking ATP para acortar distancias con Carlos Alcaraz.

Lea también Nuevo revés antes del Mundial: estadio no cumpliría con garantías de seguridad

Sinner se instaura en cuartos de final del Master de Miami

El encuentro mostró a un Michelsen valiente, dispuesto a plantar cara pese a la diferencia de ranking e intentó imponer su ritmo, logrando sostener el pulso durante gran parte del primer set. Sin embargo, Sinner supo esperar su momento y aprovechó una de las pocas oportunidades de quiebre para inclinar la balanza a su favor y cerrar el parcial 7-5.

En el segundo set, la historia fue similar, en donde Michelsen mantuvo un nivel competitivo, incluso llevando la manga al tiebreak, pero nuevamente apareció la jerarquía de Sinner. El italiano se mostró firme con su saque y dominó los puntos importantes, imponiéndose en el desempate para sellar el triunfo en sets corridos.

Lea también Una carrera suramericana se apunta para integrar el calendario UCI

Con este resultado, Sinner amplía su dominio en el historial entre ambos tenistas, manteniéndose invicto en sus enfrentamientos directos. Además, confirma su excelente estado de forma, ya que llegó al duelo con una racha perfecta de victorias en sus últimos partidos, consolidándose como uno de los grandes favoritos al título en Miami.

"No sentí mi mejor tenis hoy, así que intenté encontrar la manera de salir adelante. Estoy jugando muy bien esta semana. Sabía que tenía que hacerlo porque aquí hay jugadores increíbles desde la previa".

En otras noticias: VS: Jorge Guerrero vs. Alejandro Sosa | Deportes RCN

Próximo partido de Jannik Sinner en el Master e Miami

El paso a las semifinales del Master de Miami lo buscará el miércoles 25 de marzo cuando se enfrente al tenista estadounidense, Frances Tiafoe.