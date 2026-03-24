Nuevo revés antes del Mundial: estadio no cumpliría con garantías de seguridad

El renovado estadio BMO Field fue presentado este martes por la ciudad de Toronto para el Mundial de Norteamérica 2026, en medio de cuestionamientos sobre la seguridad de sus tribunas temporales.

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El BMO Field es el estadio más pequeño de los 16 recintos que albergarán la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio.

Con una capacidad habitual de unos 28.000 asientos, necesitaba una serie de mejoras para cumplir con los estándares, incluido el añadido de aproximadamente 17.000 asientos adicionales.

"Las tribunas serán totalmente seguras", afirmó Nick Eaves, director de operaciones de Maple Leaf Sports & Entertainment, empresa que gestiona el escenario.

A principios de este mes comenzaron a difundirse en línea imágenes del andamio que sostiene las tribunas temporales. Las críticas no fueron positivas.

"Con todo respeto, ni por todo el oro del mundo me subiría, me pararía o me sentaría ahí", decía la publicación de un aficionado en X.

Eaves dijo que Toronto se asoció con un líder mundial en gradas temporales llamado Arena Group y que el revuelo en línea sobre las gradas no tenía fundamento en la realidad.

Añadió que los asientos temporales también pasarán por un ensayo general el 9 de mayo, cuando Lionel Messi y el Inter Miami visiten el BMO Field para enfrentar al Toronto FC en un partido de la liga norteamericana (MLS) con entradas agotadas.

La FIFA se hará cargo del estadio el 13 de mayo, un mes antes del primer partido de la Copa del Mundo en Toronto.

La directora ejecutiva del comité organizador del Mundial en Toronto, Sharon Bollenbach, sostuvo que el BMO Field ha recibido "múltiples visitas" de la FIFA y está "aprobado" para acoger los seis partidos programados en esa ciudad.

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"Estamos seguros de que tendremos uno de los mejores campos de las 16 ciudades sede", aseguró Chris Shewfelt, vicepresidente de operaciones comerciales del Toronto FC.

LOS PARTIDOS QUE SE JUGARÁN EN EL ESTADIO BMO FIELD

El Estadio BMO Field tendrá que estar a la altura para preservar la salud de todos los hinchas que se acerquen al escenario deportivo en medio de un Mundial que tendrá que resguardar a los espectadores por todas las riñas políticas que habrá en esta Copa del Mundo, sobre todo en Estados Unidos.

BMO Field tendrá partidos desde la fase de grupos entre Canadá vs repechaje de la UEFA A el viernes 12 de junio, miércoles 17 de junio Ghana vs Panamá, sábado 20 de junio Alemania vs Costa de Marfil, martes 23 de junio Panamá vs Croacia, viernes 26 de junio Senegal vs repechaje internacional 2 y un partido de dieciseisavos de final entr el segundo del Grupo K contra el segundo del grupo L.