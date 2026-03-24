Una carrera suramericana se apunta para integrar el calendario UCI

La Vuelta Ciclista del Uruguay no solo alista una nueva edición de su tradicional recorrido, sino que también se proyecta como una carrera con aspiraciones mayores dentro del ciclismo internacional. La prueba suramericana, una de las más emblemáticas de la región, apunta a dar un salto de calidad en los próximos años con la intención de integrarse al calendario de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

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Vuelta del Uruguay: fecha para este 2026

Así quedó claro durante la presentación oficial de la edición 81 de la competencia, realizada este martes, en la que además se confirmó un trazado total de 1.767 kilómetros. La carrera comenzará el próximo jueves en Montevideo y terminará el 5 de abril en la misma ciudad, consolidándose una vez más como uno de los eventos deportivos más importantes del calendario uruguayo.

La prueba contará con la participación de 132 ciclistas, repartidos en 24 equipos. De ese total, 21 escuadras serán uruguayas, mientras que las otras tres representarán a Brasil, Argentina y Canadá, lo que le dará un tinte internacional a una competencia que busca justamente crecer en esa dirección.

De acuerdo con los organizadores, el equipo brasileño aparece como uno de los más fuertes para pelear por el título, en buena medida porque llegará con corredores de alto nivel que recientemente defendieron a su país en competencias panamericanas. En frente estará también el campeón defensor, el uruguayo Anderson Maldonado, quien intentará revalidar la corona conseguida el año pasado.

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Recorrido de la Vuelta del Uruguay 2026

La Vuelta estará compuesta por once etapas que recorrerán una parte importante del territorio uruguayo. Entre los mayores atractivos deportivos se destacan una contrarreloj en Lago Merín y un tramo especialmente exigente entre Nuevo Berlín y Salto, que podría marcar diferencias importantes en la clasificación general.

Además del componente competitivo, desde la organización resaltaron el valor territorial y social que tiene la carrera. El presidente de la Federación Ciclista Uruguaya, Pablo Quintana, subrayó que en esta edición varias pequeñas localidades vivirán por primera vez una largada oficial, llevando así la prueba al llamado “interior profundo” del país.

Por su parte, el presidente del Comité Olímpico Uruguayo, Fernando Ucha, puso el foco en la dimensión popular del evento. Según señaló, la magnitud de la vuelta es tal que “uno de cada diez uruguayos ve pasar a los ciclistas” durante los días de competencia, una cifra que explica el arraigo que tiene esta prueba dentro del deporte charrúa.

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Pero más allá de la edición de este año, el dato más llamativo pasa por el objetivo de mediano plazo: convertir la Vuelta del Uruguay en una carrera incluida en el calendario UCI dentro de un plazo de cinco años. Para ello, según explicó Ucha, será necesario fortalecer a los clubes locales, mejorar la infraestructura y preparar al país para recibir por lo menos a once equipos internacionales de primer nivel.

Mientras ese proyecto toma forma, la edición 81 también servirá como una exigente preparación para los ciclistas uruguayos pensando en el ciclo olímpico. La carrera será una especie de banco de pruebas rumbo a los Juegos Suramericanos, primer gran objetivo en el camino hacia los Juegos Panamericanos y, posteriormente, los Juegos Olímpicos.