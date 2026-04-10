Sinner no le pierde el rastro a Alcaraz y es semifinalista del Masters de Montecarlo

Cada vez falta menos para que llegue a su final una nueva edición del Masters de Montecarlo en donde ya quedan solamente las cuatro mejores figuras de la competencia y donde justo están los dos mejores tenistas del mundo, el número uno, Carlos Alcaraz, y su principal perseguidor, Jannik Sinner.

El duelo de cuartos de final del Masters de Montecarlo dejó una nueva muestra del gran momento que atraviesa Jannik Sinner, quien se impuso con autoridad por 6-3 y 6-4 al canadiense Félix Auger-Aliassime para sellar su clasificación a la instancia de las semifinales.

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Sinner le pisa los talones a Alcaraz y es semifialista del Masters de Montecarlo

El italiano marcó el ritmo con un tenis agresivo y mostró una notable solidez con su servicio y, sobre todo, una gran capacidad para dominar los intercambios largos, neutralizando a Auger-Aliassime y definiendo rápidamente el primer set a favor del número dos del mundo, quien consiguió el quiebre necesario para adelantarse 6-3 sin mayores sobresaltos.

Aunque para el segundo set el canadiense intentó reaccionar elevando su nivel, Sinner mantuvo la calma en los momentos clave. Su consistencia y lectura del juego le permitieron aprovechar los errores de su rival y sostener la ventaja. Con otro quiebre oportuno, el italiano encaminó el set y cerró el partido con un sólido 6-4, confirmando su superioridad a lo largo del compromiso.

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Este sin duda alguna fue uno de los mejores partidos que disputó el italiano en el transcurso de la competencia, ya que apenas concedió una bola de quiebre en todo el partido, reflejo de su dominio y concentración durante los dos sets.

El resultado confirmó el gran nivel que viene mostrando Sinner en la temporada 2026. Su capacidad para imponer condiciones desde el fondo de la pista y su madurez táctica lo consolidan como uno de los principales candidatos al título en Montecarlo junto con Carlos Alcaraz, quien también avanzó a las semifinales del certamen.

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¿Cuándo jugará Sinner la semifinal del Masters de Montecarlo?

Tras su victoria en cuartos de final, Jannik Sinner se medirá ante el experimentado tenista alemán, Alexander Zverev, en las semifinales del Masters de Montecarlo, un encuentro programado para disputarse el sábado 12 de abril de 2026. El duelo está previsto en la cancha central del Monte Carlo Country Club, en un horario cercano a las 6:30 a.m. (hora de Colombia), dependiendo del desarrollo de los partidos previos en la jornada.