Ojo con Lucho Díaz: el pedido que le hacen a Bayern Múnich por el colombiano

El colombiano Luis Fernando Díaz se consolida cada vez más como una de las figuras de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 hasta el punto de ser considerado como titular indiscutido para el director técnico Vincent Kompany.

Lucho ha sido determinante en los 40 partidos que ha jugado durante la campaña, teniendo en cuenta que ha logrado 23 goles y dado 15 asistencias, por lo que ha tenido 38 participaciones directas de gol.

El pedido que le hacen a Bayern Múnich con Luis Díaz

A pesar de haber marcado en la victoria 2-1 sobre Real Madrid en la ida de los cuartos de final de la Champions League, Luis Díaz fue criticado, ya que tomó malas decisiones en momentos determinantes del partido, que le hubiesen servido a su equipo para lograr mayor diferencia.

Sin embargo, al colombiano se le defendió, teniendo en cuenta el desgaste que ha tenido durante la temporada.

Ante los próximos compromisos, por la definición de la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Champions League, algunos aficionados de Bayern Múnich han dado a conocer una curiosa petición al director técnico Vincent Kompany.

Y es que los hinchas del gigante de Baviera esperan que Lucho tenga jornada de descanso este sábado 11 de abril en el duelo contra St. Pauli por la fecha 29 de la Bundesliga.

La idea es que el colombiano llegue en la mejor condición física al encuentro contra Real Madrid del miércoles 15 de abril por la vuelta de los cuartos de final de la Champions.

Próximos partidos de Luis Díaz y Bayern Múnich

Fecha 29 Bundesliga - Sábado 11 de abril

St. Paui Vs Bayern Múnich

Cuartos de final vuelta Champions League - Miércoles 15 de abril

Bayern Múnich Vs Real Madrid

Fecha 30 Bundesliga - Domingo 19 de abril

Bayern Múnich Vs Stuttgart

Semifinal Copa de Alemania - Miércoles 22 de abril

Bayer Leverkusen Vs Bayern Múnich.