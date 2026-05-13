Sinner no tuerce el brazo a Alcaraz y Djokovic: clasificación a cuartos de final del Masters de Roma

El italiano Jannik Sinner continúa demostrando por qué es el número uno del mundo y uno de los grandes dominadores del circuito ATP en la actualidad que se podría quedar con el trofeo del Masters de Roma.

Este martes 12 de mayo, el tenista de San Cándido superó con autoridad a su compatriota Andrea Pellegrino por 6-2 y 6-3 en los octavos de final del Masters 1000 de Roma, resultado que le permitió asegurar su clasificación a los cuartos de final del torneo más importante de Italia.

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Sólida clasificación de Sinner a cuartos de final del Masters de Roma

Desde el inicio del encuentro Jannik Sinner impuso condiciones con su potente derecha y una notable efectividad en el servicio, logrando rápidamente una ventaja de 4-0 en el primer set. Pellegrino, que había sido una de las revelaciones del certamen tras eliminar a jugadores importantes como Frances Tiafoe y Arthur Fils, no pudo reaccionar ante el poderío de su compatriota.

El primer parcial quedó en manos de Sinner en apenas 43 minutos, mostrando una superioridad evidente en los intercambios largos y una gran capacidad para presionar desde la devolución.

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Aunque en la segunda manga Pellegrino intentó reaccionar y por momentos equilibró el partido, pero el número uno del mundo aceleró nuevamente en el cierre y terminó sellando la victoria con un marcador de 6-3 en una hora y 28 minutos.

Con este triunfo, Sinner sigue ampliando una impresionante racha de victorias en torneos Masters 1000, alcanzando las 31 victorias consecutivas en esta categoría, igualando una histórica marca que pertenecía a Novak Djokovic. Además, mantiene viva la posibilidad de conquistar el único Masters 1000 que todavía no figura en su palmarés.

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Próximo partido de Sinner en el Masters de Roma

Sinner sigue demostrando todo su poderío en condición de local durante el Masters de Roma y aprovechando también que dos de sus mayores rivales no están en competencia, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic, pero para seguir ampliando la diferencia de categoría con ellos deberá ganar el título en Roma y para ello se enfrentará en los cuartos de final al experimentado tenista ruso, Andrey Rublev, al cual se enfrentará el jueves 14 de mayo.