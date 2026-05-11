Sinner se afianza en el Masters de Roma y clasifica a octavos de final

El italiano, Jannik Sinner, volvió a demostrar por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera tras imponerse con autoridad al australiano Alexei Popyrin por 6-2 y 6-0 en un partido que dominó de principio a fin.

El número uno del mundo ofreció una exhibición de tenis agresivo, precisión desde el fondo de la cancha y una enorme solidez mental para avanzar con contundencia en el torneo hasta la instancia de los octavos de final.

Así fue la clasificación de Sinner a octavos del Masters de Roma

Con un servicio muy efectivo y golpes profundos que incomodaron constantemente a Popyrin, el italiano tomó rápidamente el control del marcador. El australiano intentó sostener el ritmo con su potente saque, pero nunca logró encontrar regularidad frente a la intensidad que propuso su rival.

El primer set tuvo momentos de equilibrio en los primeros games, aunque Sinner consiguió quebrar en el instante justo para empezar a inclinar la balanza. El 6-2 reflejó perfectamente la diferencia que existió sobre la pista durante esa manga inicial.

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Sin embargo, las emociones protagonizadas por el italiano siguieron de manera contundente en el segundo set. A pesar de la evidente ventaja, Sinner no bajó la intensidad ni un solo momento y terminó firmando un categórico 6-0 que dejó sin respuestas a Popyrin. El australiano se vio completamente superado por la presión constante del italiano, quien aprovechó cada error y mantuvo un ritmo imposible de sostener para su rival.

La victoria también aumenta las expectativas alrededor de Sinner de cara a las próximas rondas y lo perfila como un sólido campeón. Su nivel actual lo posiciona como uno de los grandes favoritos al título y como el jugador más regular del circuito en este momento. Con actuaciones como esta, el italiano continúa enviando un mensaje contundente al resto de competidores.

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Próximo partido de Sinner en los octavos de final del Masters de Roma

El siguiente reto de Jannik Sinner en este nuevo Masters será frente a uno de sus compatriotas, Andrea Pellegrino, con quien se medirá el martes 12 de mayo. El número uno del mundo buscará extender su impresionante racha de victorias y seguir avanzando en el torneo de su país.