Lista de ciclistas que han abandonado el Giro de Italia 2026, tras tres etapas

La edición 109 del Giro de Italia comenzó con grandes emociones, después de tres jornadas que se llevaron a cabo en Bulgaria. El uruguayo Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) se ha convertido en la gran sorpresa de la 'corsa rosa' al haber ganado una etapa y ser el actual líder de la clasificación general.

Por otro lado, el Giro de Italia ha dejado importantes bajas, teniendo en cuenta que hasta el momento seis ciclistas, algunos con aspiraciones a luchar por la clasificación general, han abandonado la prueba, tras verse afectados por fuertes caídas.

Ciclistas que han abandonado el Giro de Italia 2026

Entre el listado de ciclistas que han abandonado el Giro de Italia se destaca el nombre del colombiano Santiago Buitrago, quien comenzó la 'corsa rosa' como la gran carta del Bahrain Victorious para luchar por la clasificación general.

Buitrago se retiró de la prueba durante la segunda fracción al verse involucrado en una masiva y fuerte caída.

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Otros nombres destacados son los de Adam Yates, quien era el líder del UAE Team Emirates y el del australiano Jay Vine, quien era el segundo en la lista de cartas del UAE Team Emirates.

Otros ciclistas que han retirado del Giro de Italia

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious)

Matteo Moschett (Pinarello Q36.5 Pro Cycling)

Adam Yates (UAE Team Emirates)

Marc Soler (UAE Team Emirates)

Jay Vine (UAE Team Emirates)

Adne Holter (Uno X Mobility)

Recorrido de la etapa 4 del Giro de Italia

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Este martes 12 de mayo se reanudará la actividad del Giro de Italia con la disputa de la etapa 4, que tendrá como punto de partida Catanzaro y meta en Cosenza, luego de 138 kilómetros.

La fracción contará con el desafío del ascenso al Cozzo Tunno, puerto de montaña de segunda categoría que presenta una distancia de de 14.4 kilómetros con 5.9 % de desnivel.

El Cozzo Tunno se escalará a 40 km de la línea de meta.