James ilusiona al Minnesota: “Nos tranquiliza, fue excelente”

Ante las adversidades, James Rodríguez apareció en una muy buena hora con el Minnesota United que necesitaba un cambio de cara con el colombiano adentro de la cancha. En su penúltimo partido en la MLS con el cuadro minesotano, el cucuteño fue determinante con dos asistencias.

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Aunque nuevamente fue suplente, su impacto se hizo notar de manera inmediata cuando entró al campo de juego para intentar resolver un partido que se había puesto cuesta arriba para los ‘Loons’. James entró e ilusionó al Allianz Field con dos asistencias para cambiar el marcador y ponerse al frente con el resultado.

Infortunadamente, Austin empató a los dos minutos después del segundo gol de Minnesota para truncar la primera victoria de James Rodríguez en cancha con el cuadro minesotano. Un partido sumamente especial para el cucuteño que necesitaba dejar buenas sensaciones en sus últimos minutos en el club.

LOS ELOGIOS A JAMES RODRÍGUEZ TRAS LAS DOS ASISTENCIAS CON MINNESOTA

Minnesota necesitó de James Rodríguez en el segundo tiempo entrando al campo de juego a los 63 minutos. Desde que hizo su ingreso a la cancha, se notó su influencia en el marcador con una asistencia a los 69 y luego, en menos de diez minutos, entregó otro pase gol.

Por este desempeño, tanto Cameron Knowles, director técnico como Josh Wolff, su asistente técnico quedaron maravillados con la calidad del colombiano. Wolff mencionó, “las dos asistencias realmente demuestran quién es y qué representa como jugador, así como sus cualidades en el último tercio del campo. Los demás respondieron bien a sus asistencias. Fue una actuación excelente, tanto suya como del grupo en la segunda mitad”.

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Sin duda alguna, fue un partido ideal para el colombiano que pudo demostrar su importancia en el campo de juego en menos de media hora con dos asistencias. El ex Real Madrid da de qué hablar en la competencia y espera seguir así en el último partido que jugará con la camisa del Minnesota.

Además, Cameron Knowles destacó la pausa que le dio James Rodríguez y la necesidad de tener la pelota con el cucuteño, “nos tranquilizó un poco en la posesión del balón; estábamos un poco precipitados. Creo que tenemos muchos jugadores que, cuando vamos perdiendo, quieren influir en el partido, y a veces eso se ve frenético. Él nos calmó en la posesión. Ayudó a sus compañeros y tomó muy buenas decisiones”.

¿JAMES APUNTA A SER TITULAR EN EL PRÓXIMO PARTIDO CON MINNESOTA UNITED?

Antes de sumarse a la concentración de la Selección Colombia, James Rodríguez disputará su último partido con la camiseta del Minnesota United. James se despedirá el miércoles 13 de mayo cuando su equipo reciba la visita del Colorado Rapids en el Allianz Field nuevamente.

Este será el partido ideal para que James Rodríguez se despida de su afición y para que pueda ser titular por segunda ocasión en la MLS. Minnesota recibe a Colorado Rapids y James espera la decisión de Cameron Knowles para ser inicialista de nueva cuenta.

Seguramente no terminará los 90 minutos para no exponerlo, pero el volante de la Selección Colombia sería titular sumando una gran parte de tiempo en la cancha para decir adiós a su afición y buscar nuevos aires.

¿POR QUÉ NO SIGUE JAMES RODRÍGUEZ EN MINESOTA?

El contrato de James Rodríguez con el Minnesota United iba hasta mediados del año antes de afrontar la Copa del Mundo. Sin embargo, había posibilidad de que los minesotanos pudieran ofrecerle una extensión de contrato al cucuteño por seis meses más.

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Minnesota United no pretende extender el contrato del mediocampista y le tocaría buscar nuevos aires para seguir jugando, puesto que él mismo se encargó de ponerle fin a esos rumores que indicaban que después del Mundial se iba a retirar. James Rodríguez no piensa en el retiro y quiere seguir dando de qué hablar en la alta competencia.