Sinner sufre duro golpe en Doha y Alcaraz se consolida en el ranking ATP

El checo Jakub Mensik dio la sorpresa del torneo de Doha al eliminar al segundo favorito, el italiano Jannik Sinner, que dejó el torneo catarí sin la posibilidad de contemplar un nuevo duelo entre los dos mejores del mundo, ante el español Carlos Alcaraz, que previamente necesitó tres sets para superar al ruso Karen Khachanov.

Mensik, que ganó por 7-6(3), 2-6 y 6-3, jugó con atrevimiento y desparpajo. Forma parte de la estupenda camada del tenis checo, que no termina de explotar, pero que es capaz de ganarle a cualquiera de los mejores en un momento dado.

Así pasó en esta ocasión, en el encuentro de cierre de esta jornada, cuando batió al segundo jugador del mundo, debutante en Doha, que no perdía en unos cuartos de final desde hacía un año y medio, desde que fue superado en el Másters 1000 de Montreal de 2024, en agosto de ese año, contra el ruso Andrey Rublev.

Alcaraz garantiza el número 1 del mundo hasta mediados de abril

Carlos Alcaraz necesitó una remontada y tres sets para batir al ruso Karen Khachanov, acceder hasta las semifinales del torneo de Doha y asegurar, al menos hasta el Masters 1000 de Montecarlo, cuando comienza la temporada de tierra, el número uno del mundo.

El murciano de 22 años ya ha mejorado el papel que realizó el pasado año cuando se estancó en los cuartos de final superado por el checo Jiri Lehecka. Ahora, al ganar al ruso y situarse entre los cuatro mejores del torneo, sumará, como poco, 100 puntos más en la clasificación ATP. Y se garantiza estar en lo alto del ranking, como mínimo, 66 semanas, las mismas que Jannik Sinner ha estado en esa situación.

Así se jugarán las semifinales del Torneo ATP 500 de Doha

Alcaraz se enfrentará a Rublev, vigente campeón, que previamente eliminó al griego Stefanos Tsitsipas. Será el séptimo duelo entre ambos, aunque el primero, el disputado en Emiratos Árabes en el 2022, fue una exhibición que terminó con victoria del moscovita.

Por su parte, el checo Mensik jugará en semifinales contras el francés Arthur Fils, que venció al también checo Jiri Lehecka, duelos que se llevarán a cabo al mediodía de este viernes 20 de febrero.

