Vuelta al Algarve: clasificación general de Daniel Felipe Martínez y colombianos en la etapa 2

Nuevo recorrido de la Vuelta al Algarve 2026 que se desarrolla en medio de jornadas ciclísticas en la que también hay carreras como la Vuelta a Andalucía y el UAE Tour, cada una con deportistas colombianos peleando por meterse dentro de las mejores posiciones de la clasificación general.

Por la segunda jornada de la Vuelta al Algarve en Portugal, las emociones arrancaron en Portimao y finalizaron en Fóia con un recorrido de 147,1 kilómetros peleando por componer las primeras plazas de la clasificación general, dado que todo está muy apretado entre los ciclistas. Además, hubo ascensos de tercera categoría y un puerto de primera categoría sobre el final.

La primera etapa fue para el francés Paul Magnier, mientras que Santiago Mesa se afianzó como el mejor colombiano cruzando la línea de meta quinto. Finalmente, la organización lo relegó a la casilla 157..

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA SEGUNDA ETAPA DE LA VUELTA AL ALGARVE

Vale la pena acotar que, esta edición cuenta con favoritos como Juan Ayuso, Joao Almeida, Jasper Philipsen, Kaden Groves, entre otro. Sin embargo, también cuenta con la presencia colombiana con Daniel Felipe Martínez, Juan Felipe Rodríguez, Juan Guillermo Martínez, Adrián Bustamante, Jesús David Peña y Santiago Mesa.

Sin duda alguna, Daniel Felipe Martínez tiene el rótulo de favorito entre los colombianos por su experiencia. Las cosas le salieron bien al ciclista del Red Bull Bora-Hansgrohe.

La Vuelta al Algarve ha sido coronada por ciclistas franceses, pues, en esta fracción, el ganador fue Paul Seixas con un tiempo de 3:49:50, lo siguieron Juan Ayuso y Joao Almeida. Daniel Felipe Martínez fue el mejor colombiano llegando sexto a 22 segundos del galo. Esto le ayudó bastante a saltar casillas en la clasificación general.

Detrás de Daniel Martínez llegó Juan Felipe Rodríguez como el ciclista número 12 en cruzar la línea de meta. Rodríguez estuvo a 34 segundos de Paul Seixas. Juan Guillermo Martínez fue el siguiente en la lista de colombianos llegando de 17 a 55 del francés.

Adrián Bustamante fue 44 a más de tres minutos del ganador, Jesús David Peña se quedó en la casilla 137 de la segunda etapa a 19 minutos de Paul Seixas. Santiago Mesa, que fue relegado en la primera fracción cerró este recorrido como el 147 de la carrera con ese mismo tiempo con respecto al francés.

ASÍ ESTÁ DANIEL FELIPE MARTÍNEZ Y LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Clasificación general se actualizará. ESPERE MÁS INFORMACIÓN...

1. Juan Ayuso | Lidl-Trek | 8:10:44

2. Paul Seixas | Decathlon | ´´

3. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 7´´

4. Oscar Onley | INEOS Grenadiers | a 14´´

5. Matthew Riccitello | Decathlon | a 16´´

-----------------------------------------------------

6. Daniel Felipe Martínez | Red Bull Bora-hansgrohe | a 32´´

15. Juan Felipe Rodríguez | EF Education EasyPost | a 44´´

17. Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | a 1:05´´

44. Adrián Bustamante | Group Holding | a 4:08´´

140. Jesús David Peña | Efapel Cycling | a 19:12´´

145. Santiago Mesa | Anicolor | ´´