Sinner va por el doblete y debuta con victoria frente a Džumhur en el Master de Miami

Comenzó una de la competencias más importantes en el mundo del tenis y de Estados Unidos, en donde el italiano, número dos del mundo, Jannik Sinner, se robó el protagonismo al vencer al Bosnio, Damir Džumhur.

El duelo dejó en evidencia la diferencia de jerarquía y actualidad entre ambos tenistas, en un partido donde el italiano confirmó su condición de favorito con un rendimiento sólido de principio a fin que terminó con un marcador de 6-3 en ambos sets.

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Contundente clasificación de Sinner en el Master de Miami

Desde el inicio, Sinner impuso su ritmo con un tenis agresivo desde el fondo de la cancha, apoyado en la potencia de su derecha y la precisión de su revés. El número dos del mundo, mostró por qué atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, dominando los intercambios largos y presionando constantemente el servicio de su rival.

El primer set fue un reflejo de ese dominio en donde Sinner logró quebrar temprano el saque del bosnio, lo que le permitió manejar el marcador con tranquilidad. Con un alto porcentaje de primeros servicios y una notable efectividad en los puntos importantes, el italiano cerró el parcial 6-3 sin mayores sobresaltos.

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En el segundo set, Džumhur mostró una leve reacción y logró incomodar en algunos juegos, incluso generando oportunidades de quiebre. Sin embargo, cada vez que el partido parecía emparejarse, Sinner respondió con golpes profundos y se llevó el segundo set también con un marcador de 6-3.

Sinner continúa consolidándose como uno de los jugadores más completos del circuito, combinando potencia, técnica y madurez competitiva. Su evolución en la toma de decisiones y su regularidad lo posicionan como un firme candidato en cada torneo que disputa.

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Próximo partido de Jannik Sinner en el Master de Miami

El siguiente reto del italiano tras clasificar a la ronda 32 será contra el francés de 26 años, Corentin Moutet, encuentro que se llevará a cabo el lunes 23 de marzo.