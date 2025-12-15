Sorpresa en la NFL: Mahomes sufre dura lesión y la dinastía de los Chiefs llega a su fin

En lo que podría marcar el fin de una dinastía de la NFL, los Kansas City Chiefs se perderán los playoffs tras 10 apariciones consecutivas en la postemporada tras la derrota por 16-13 del domingo ante Los Angeles Chargers.

Los Chiefs, que no llegaron a los playoffs por última vez en 2014, cayeron a un récord de 6-8 con la derrota en casa, su tercera consecutiva y la quinta en seis partidos.

Lea también: John Cena se retiró de la WWE: así fue su última pelea como profesional

Lesión de Mahomes y eliminación de los Chiefs

Mientras tanto, el mariscal de campo superestrella Patrick Mahomes abandonó el partido en los minutos finales con lo que el equipo describió como una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.

Mahomes, ayudado a llegar al vestuario e incapaz de hacer un último intento por salvar la campaña de los Chiefs, publicó un comentario en redes sociales después del partido sobre lo mucho que le dolía.

En lugar de anhelar su cuarta victoria en el Super Bowl, Mahomes está considerando opciones quirúrgicas, según el club.

Lea también Fernando Gaviria recibió condena final por conducir en estado de embriaguez

La dinastía de los Chiefs

La derrota de los Chiefs, junto con las victorias de los Buffalo Bills, los Houston Texans y los Jacksonville Jaguars, los dejó fuera de los playoffs tras una racha épica.

Los Chiefs han jugado en cinco de los últimos seis Super Bowls, ganando las ediciones de 2020, 2023 y 2024 de la gran final, mientras que perdieron en 2021 contra Tampa Bay y a principios de este año contra Filadelfia. Mahomes, dos veces Jugador Más Valioso de la NFL y quien dirigió a los Chiefs en sus años de dinastía, fue eliminado del partido con 1:53 restantes, pero prometió recuperarse por completo.

"Gracias al reino de los Chiefs por siempre apoyarme y a todos los que me han contactado y enviado oraciones", publicó Mahomes en X, y agregó: "Volveré más fuerte que nunca" con un emoji de reloj.