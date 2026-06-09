Spurs acorta distancia en la final de la NBA y ganó el tercer juego

Se disputó el tercer partido de la final de la NBA, en donde San Antonio Spurs demostró que todavía tiene mucho por dar dentro del terreno de juego en busca del campeonato de la NBA.

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La franquicia texana consiguió una valiosa victoria por 115-111 sobre los New York Knicks en el tercer partido de la final, disputado en el Madison Square Garden, y descontó la serie para dejarla 2-1 a favor del conjunto neoyorquino.

Spurs se ilusiona con el título de la NBA

Después de perder los dos primeros encuentros en casa, los Spurs llegaron a Nueva York con la obligación de ganar para mantenerse con vida y la respuesta fue contundente, llevándose la victoria 111-115, la cual estuvo liderada por Victor Wembanyama, quien fue el jugador que anotó más puntos en Spurs en el transcurso de la noche y volvió a demostrar por qué es considerado una de las mayores estrellas de la liga.

San Antonio también encontró un importante respaldo en Stephon Castle, quien aportó 23 puntos y se convirtió en un factor determinante durante el último cuarto, en donde sacaron la diferencia definitiva tras quedar 20-23.

Los Spurs tomaron una ventaja significativa en el primer cuarto de 22-33, pero los Knicks reaccionaron con fuerza y protagonizaron una gran segunda manga para irse al descanso con la delantera en el marcador.

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Sin embargo, el equipo dirigido por Mitch Johnson mantuvo la calma y poco a poco recuperó terreno hasta llegar a un cierre de partido cargado de emoción. Allí, la efectividad de San Antonio terminó marcando la diferencia.

Con este resultado, la serie sigue favoreciendo a los Knicks por 2-1, pero el panorama cambió por completo. Los Spurs recuperaron la confianza, evitaron quedar al borde de la eliminación y enviaron un mensaje claro de cara al cuarto compromiso.

¿Cuándo será el cuarto juego de la final de la NBA entre Knicks y Spurs?

El cuarto partido de las Finales de la NBA 2026 entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks se disputará el miércoles 10 de junio de 2026 en el Madison Square Garden de Nueva York sobre las 19:30 hora Colombia.