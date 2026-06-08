Previo a lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, la Selección Colombia de Mayores disputó dos partidos de carácter amistoso.



En la ciudad de Bogotá, el combinado patrio derrotó a su similar de Costa Rica por 3 goles a 1 y en suelo estadounidense, el domingo 7 de junio, la tricolor venció 2 tantos a 0 a Jordania.

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Las palabras de Lucho Suárez

Tras el más reciente compromiso, en zona mixta, se pronunció Luis Fernando Suárez, centro delantero de la Selección Colombia. El jugador del Sporting de Lisboa hizo referencia a lo importante de los amistosos.

“El balance es positivo, porque en los últimos dos partidos, tanto en Bogotá como aquí, se ha conseguido la victoria. Siempre es mejor analizar los detalles cuando se gana, no cuando se pierde. Se ha ganado, se ha sacado el partido adelante y era lo importante”, manifestó.

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Colombia se alista para el Mundial

“A nivel individual, muy contento, es un sueño de niño. Es un sueño estar aquí y representar a tu país. Es algo que imaginamos mucho, pero la suerte la tenemos pocos. Hay que valorarlo”, añadió.



Otro de los que habló tras el encuentro ante Jordania fue el lateral derecho Santiago Arias. “Lo que te puedo decir es que una cosa es cuando ya se empieza el Mundial. Una vez que empieza el Mundial, yo sé que el equipo está al más del 100%. Eso se va a notar y sé que vamos a hacer un Mundial único; esperamos todos eso”, expresó.

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La declaración de Santi Arias

“Eso se da. Obviamente, con algunos es mucho más fácil que con otros porque llevamos mucho tiempo coincidiendo, mucho tiempo estando en una misma selección. Entonces, creo que eso al final se da, se da espontáneamente. Y es lo bonito del fútbol, lo bonito de tener esas conexiones”, añadió sobre la conexión grupal.



“Totalmente, no solo en los mundiales, sino en cada partido que yo juego. Al sentir eso, quiere decir que todavía lo vivo y que tengo mucho para dar. Entonces, en el momento que ya no lo sienta, sabré que tendré que dar un paso al costado”, sentenció.









