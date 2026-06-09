Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Junior de Barranquilla

Luis Díaz celebró y felicitó a Junior por el título de la Liga BetPlay

Luis Fernando Díaz hizo parte de Junior desde 2017 hasta 2019 y ganó cuatro títulos.
Daniel Zabala
Luis Díaz felicitó a Junior campeón
Luis Díaz felicitó a Junior campeón // Fotos de AFP y Colprensa

Luis Fernando Díaz no dejó pasar el título de Junior de Barranquilla en la Liga BetPlay-I de 2026 al enviar un corto mensaje de felicitación al conjunto 'rojiblanco'.

Junior ganó su título 12: así está el palmarés de campeones del FPC

Lea también

Junior ganó su título 12: así está el palmarés de campeones del FPC

Díaz, que vistió la camiseta del equipo barranquillero entre 2017 y 2019 y ganó cuatro títulos, compartió una publicación en sus redes sociales con la imagen del partido de la final de vuelta contra Atlético Nacional.

A la fotografía le acompañó el mensaje "felicitaciones mi juju" junto a algunos emoticones y unas palmas aplaudiendo.

Mensaje de Luis Díaz a Junior
Mensaje de Luis Díaz a JuniorCrédito: Instagram de Luis Díaz

Así ganó Junior la Liga BetPlay

Alfredo Arias hace historia; técnico bicampeón del FPC con Junior

Lea también

Alfredo Arias hace historia; técnico bicampeón del FPC con Junior

Junior de Barranquilla se sacudió de los malos resultados en la Copa Libertadores para hacerse fuerte en la Liga BetPlay y conquistar el título.

Después de clasificar en la segunda posición en la fase todos contra todos, el cuadro 'rojiblanco' se enfrentó y superó en cuartos de final a Once Caldas.

Los barranquilleros se impusieron con marcador de 3-2.

¡La corona no se mueve! Junior retuvo el título y es bicampeón

Lea también

¡La corona no se mueve! Junior retuvo el título y es bicampeón

Posteriormente, en semifinales, Junior derrotó a Independiente Santa Fe en los lanzamientos desde el punto penal, después de haber empatado 1-1 en los 180 minutos.

En la gran final, Junior se hizo fuerte en condición de local al golear a Atlético Nacional 3-0, y a pesar de perder 0-1 en el duelo de vuelta, le alcanzó para hacerse con el título.

En esta nota

Junior de Barranquilla Luis Díaz Atlético Nacional Liga Betplay Copa Libertadores Fútbol Colombiano