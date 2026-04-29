Spurs se convierte en el primer clasificado a la segunda ronda de los playoffs

Se comenzó a jugar el quinto partido de la serie inicial de los playoff de la NBA en donde se complicaron algunas llaves que quedaron 3-2 y otras como la de San Antonio Spurs que ya lo dejó como clasificado a la siguiente instancia tras ganar 4-1 el global.

Los San Antonio Spurs sellaron su clasificación a la segunda ronda de los playoffs de la NBA con una contundente victoria por 114-95 sobre los Portland Trail Blazers, cerrando la serie 4-1 y confirmando su gran momento competitivo.

Lea también Minnesota quedó eliminado tras el ingreso de James Rodríguez

Spurs clasifica y espera rival en la segunda ronda de los playoffs

Desde el arranque del partido, San Antonio impuso condiciones con una defensa intensa y una ofensiva bien distribuida. La diferencia se empezó a construir en el primer cuarto, donde los Spurs lograron una ventaja de doble dígito, 12 puntos a favor, gracias a su efectividad en tiros de campo y su capacidad para forzar pérdidas del rival.

Lejos de depender de una sola figura, el equipo mostró una rotación equilibrada, con varios jugadores aportando en puntos, rebotes y asistencias que también le permitieron cerrar la primera parte con una diferencia de 8 unidades en el segundo cuarto, yéndose 29-21.

En el tercer cuarto, los Spurs terminaron de inclinar la balanza a su favor. Con una racha ofensiva bien construida, ampliaron la diferencia a más de 20 puntos, dejando prácticamente sentenciado el compromiso. La defensa volvió a ser protagonista, limitando a los Blazers a tiros incómodos y controlando el rebote defensivo.

Lea también James Rodríguez volvió a sumar minutos: Atento Néstor Lorenzo en la Selección Colombia

Portland intentó reaccionar en el último cuarto, lo terminó ganando, pero la distancia ya era demasiado amplia. A pesar de algunos destellos individuales, el equipo no logró recortar significativamente la ventaja, evidenciando las dificultades que tuvo a lo largo de toda la serie para contener el juego dinámico de San Antonio.

Con este triunfo, los Spurs avanzan a la segunda ronda con confianza y enviando un mensaje claro al resto de contendientes. Su mezcla de juventud, energía y disciplina táctica los convierte en un rival peligroso. Ahora, el desafío será mantener este nivel ante oponentes de mayor exigencia, en una fase donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Resumen: Colombia (0) vs. Chile (0) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Mitch Johnson sacó pecho tras la clasificación de Spurs

San Antonio clasificó por primera vez a la segunda ronda de los playoffs desde la temporada 2016-17 y espera por el ganador de la serie que actualmente lideran 3-2 los Minnesota Timberwolves sobre los Denver Nuggets.

"Hay cosas por mejorar", afirmó el entrenador, Mitch Johnson. "Tenemos un equipo talentoso que sabe hacer jugadas pero son los pequeños detalles los que tenemos que rescatar".