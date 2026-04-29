Minnesota quedó eliminado tras el ingreso de James Rodríguez

Inició una nueva instancia de la US Open Cup, justo los octavos de final en donde se esperaba ver nuevamente la presencia del capitán de la Selección Colombia dentro del terreno de juego en el duelo contra Earthquakes.

El San Jose Earthquakes hizo respetar su casa y protagonizó una noche brillante al imponerse 4-2 sobre Minnesota United en esta nueva fase de la US Open Cup, en un partido cargado de emociones y con presencia desapercibida del colombiano James Rodríguez.

Lea también VIDEO - En pelea terminó el partido entre Cruzeiro y Boca por la Copa Libertadores

James entró en plena vuelta al marcador de Minnesota

Desde el arranque, el encuentro mostró un ritmo intenso, con ambos equipos buscando el arco rival. San José golpeó primero, aprovechando una desatención defensiva para abrir el marcador sobre el minuto 15 con anotación de Leroux y marcar el tono ofensivo del compromiso.

Minnesota, lejos de replegarse, reaccionó con valentía y encontró el empate parcial gracias a su presión en campo rival que provocó el autogol de Ronaldo Vieira sobre el minuto 59 del compromiso y luego logró irse arriba gracias a Chancalay sobre los 63.

Sin embargo, el equipo local mostró mayor contundencia en los momentos clave y lograron recuperar la ventaja en menos de 10 minutos con goles de Niko Tsakiris y Leroux que reflejó su eficacia en el último tercio del campo, lo que hizo "despertar" al técnico de Minnesota y darle ingreso a James.

El '10' de la Selección Colombia ingresó justo sobre el 77, después del 4-2 en el marcador, pero su presencia en el terreno de juego no pudo cambiar la historia del encuentro, demostrando que hizo falta darle más minutos para mantener el resultado que tenían.

Resumen: Colombia (1) vs. Argentina (1) | Conmebol Sub-17 Femenina 2026

Próximo partido de James con Minnesota United

El siguiente reto del volante de 34 años en Estados Unidos será justamente en la liga local, jugando en condición de visitante, en el ScottsMiracle-Gro Field, contra Columbus Crew, encuentro que se llevará a acabo el sábado 2 de mayo sobre las 18:30 hora Colombia.

Próximo partido de James con Colombia antes del Mundial

El siguiente reto en el que James podría sumar minutos con Colombia previo a la Copa Mundial que comenzará en junio será contra Costa Rica. Este encuentro será la despedida de la 'tricolor', un encuentro que se llevará a cabo en el Estadio El Campín el 29 de mayo y servirá no solo para que el estratega ultime detalles con un planteamiento táctico, sino para que los jugadores lleguen con la frente en alto a asumir esta competencia.