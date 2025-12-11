Tenista francés recibió histórica sanción: no podrá jugar por 20 años

Las últimas sanciones del circuito del tenis han sido muy leves y parece que depende del género. Para la rama femenina, ha habido más consecuencias que en el deporte masculino. Iga Swiatek recibió un mes por un presunto caso de doping positivo, mientras que Simona Halep estuvo afuera por cuatro años.

Esto fue puesto en evidencia después de que a Jannik Sinner lo sacaran solo por tres meses del circuito. Simona Halep puso la queja, especialmente con su caso personal de cuatro años de ausencia dentro de las competencias más importantes de la disciplina.

Pues bien, entre ese racero de cómo mide la Agencia Internacional de Integridad del Tenis (ITIA) estos casos de dopaje y de otras sanciones, llegó un golpe histórico por parte de la organización que pondrá en problemas el futuro del tenista francés, Quentin Folliot.

En este caso, no fue por un examen de doping, esta vez el motivo de la sanción responde a una red de amaño de partidos que fue investigado y que demostró el vínculo de Quentin Folliot en un aspecto sumamente grave. Serán 20 años de sanción que deberá cumplir.

QUENTIN FOLLIOT NO PODRÁ JUGAR HASTA EL 2044

La sanción inició a partir del 17 de mayo del 2024. Desde ese momento dejó de jugar mientras seguía la investigación que rodeaba el tema de sus nexos con esta red de amaños de partidos. Con 26 años encima, recibir una penalización de 20 años pondría en jaque su carrera deportiva cuando todavía le quedaban muchos años por delante.









De acuerdo con la ITIA, el francés no podrá estar en competencias, y tampoco podría entrenar en eventos tenísticos oficiales. No jugará por los próximos 20 años en los siguientes Grand Slams ni en otros certámenes avalados por la organización.

Además de la sanción deportiva que recibió Quentin Folliot, el francés deberá pagar 70,000 dólares. Una penalización que pega a nivel profesional y que acabaría con su carrera y también impacta monetariamente.

LOS CASOS QUE CONDICIONAN A QUENTIN FOLLIOT

La ITIA indicó que el jugador parisino habría cometido 27 conductas impropias que deja en evidencia la gravedad de la sanción histórica que pone en problemas al francés y que demuestra cómo se tratarán este tipo de temas para el futuro.

El ente que penalizó afirmó que Quentin Folliot estaba trabajando junto con otros jugadores por arreglar resultados de partidos en donde había un intercambio económico para perder encuentros y para no estar en el nivel más alto. Quedó en evidencia junto con Jaimee Floyd-Angele, Paul Valsecchi, Luc Fomba, Lucas Bouquet y Enzo Rimoli.

Bajo ese panorama, Quentin Follit no es el único jugador del ATP que está implicado en estos casos y que deberá pagar una sanción histórica de 20 años. El parisino se une a una lista de seis deportistas que no podrá seguir en el circuito por dos décadas.

Seguramente las investigaciones seguirán para definir si hubo otros involucrados dentro de esta red de amaño de partidos. La ITIA podría dar más golpes dependiendo de conocer otras evidencias con posibles implicados dentro de este grave tema que impacta al tenis.