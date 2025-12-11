James sufre nuevo rechazo de club: “Lo que piensan es otra cosa”

Queda muy poco para que se defina la lista de convocados de la Selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo. James Rodríguez no tiene club en estos momentos después de no renovar su contrato con el Club León de México. Su futuro ha estado en el limbo con más rumores que certezas y con descartes.

En la última Fecha FIFA de la Selección Colombia, James dejó entrever que su rumbo podía estar conectado con la MLS. Justo en esa misma semana el Orlando City le cerró la puerta y no es la única que se le ha apagado. La necesidad es que cuente con regularidad para el 2026 y de momento no hay nada escrito con su futuro.

La Liga MX también puede darle la mano con América, Tigres y Pumas, este último que, según versiones de medios de México, ya estaban negociando con el colombiano. Sin embargo, en las últimas horas, uno de estos clubes le volvieron a bajar el dedo.

PUMAS VA POR OTRO COLOMBIANO Y NO ES JAMES RODRÍGUEZ

Entre todas las opciones que le pueden salir a James Rodríguez está el tema del Pumas de México. El elenco dirigido por Efraín Juárez estaba a la espera de llegar a acuerdos con el volante de la Selección Colombia y todo se empezó a estancar entre las partes para confirmar su llegada para el 2026.

El reportero de ESPN, John Sutcliffe habló sobre ese interés de Pumas UNAM para fichar a James Rodríguez para la siguiente temporada. No obstante, la idea realmente no es fichar a un mediocampista como lo es el colombiano. La idea de Efraín Juárez en estos momentos es un delantero.

John Sutcliffe afirmó, “para la gente de Pumas que me ha preguntado en redes sociales, James Rodríguez no llega a Pumas. Sí hubo conversaciones, pero lo que piensa Pumas y Efraín (Juárez) es otra cosa. Van por ‘Killers’, necesitan ‘nueves’. Van por un par de goleadores, seguramente sudamericanos. James no llega a Pumas”.









Aunque no se puede desconocer la trayectoria y categoría del volante colombiano, Pumas no quiere fichar al ex Real Madrid. Una cuestión de prioridades de cara a lo que realmente necesita el cuadro universitario para 2026. La principal urgencia tiene que ver con fichar delanteros y en ese puesto aparece otro jugador de Colombia.

EL DELANTERO QUE QUIERE PUMAS PARA EL 2026

Después de cerrarle la puerta a James Rodríguez, todo parece indicar que la prioridad es la de asegurar a uno o dos delanteros para la siguiente temporada. Ahí aparece un representante colombiano como lo es Cristian ‘Chicho’ Arango. César Luis Merlo reveló que el elenco mexicano está en busca del delantero que suma ya su tercer año en la MLS.

Por su parte, además de Cristian Arango como opción, también sale a la luz el nombre de otro colombiano que ya sabe lo que es jugar en México con el protagonismo de Diber Cambindo del Necaxa y que suena como una de las principales opciones en esa prioridad de fichar a un delantero colombiano.