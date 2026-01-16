Tomás Restrepo, la figura colombiana que deslumbra en el LAAC 2026

Tomás Restrepo dejó un balance altamente positivo en el Latin America Amateur Championship (LAAC) 2026, luego de firmar una tarjeta bajo par que lo ubicó dentro del top 5 del torneo que se disputa en el Lima Golf Club.

El golfista colombiano entregó una ronda de 68 golpes (-2), la mejor entre los representantes nacionales en la segunda jornada, resultado que le permitió meterse en el grupo de punta y consolidarse como el mejor colombiano del certamen hasta el momento.

Aunque el inicio de su recorrido estuvo marcado por algunas imprecisiones, Restrepo supo gestionar las condiciones del campo, que presentó viento y greens más blandos, y encontró su mejor versión en la segunda mitad del trazado.

Ese buen cierre fue clave para bajar el par de la cancha y escalar posiciones en un tablero que se mantiene muy ajustado de cara a las dos rondas definitivas del campeonato.

“Fue un día muy positivo, mantenerme en el presente y ser paciente me permitió cerrar de mejor manera”, señaló Restrepo, quien destacó el manejo emocional como uno de los factores determinantes de su rendimiento.

El ganador del Junior Orange Bowl también dejó claro que afronta con tranquilidad lo que viene, con la intención de mantener la calma y enfocarse golpe a golpe para seguir en la pelea durante el fin de semana.

Detrás de Restrepo, Santiago Rivas fue el segundo mejor colombiano de la jornada tras firmar una tarjeta de dos golpes bajo par, resultado que le permitió escalar posiciones y mantenerse con opciones en el torneo.

Con cinco colombianos clasificados al fin de semana y Restrepo instalado entre los mejores del LAAC 2026, el balance general para Colombia es favorable, con la expectativa de seguir dando pelea en uno de los torneos amateurs más importantes del continente.