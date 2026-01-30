Vencieron a Jonathan Milan; resumen y ganador etapa 4 del AlUla Tour

El italiano Matteo Malucelli (XDS Astana) se ha impuesto en la cuarta etapa del Alula Tour disputada entre Winter Park y Hegra, de 173,4 km, ganando la partida al gran favorito de las llegadas masivas, su compatriota Jonathan Milan (Lidl Trek), mientras que el suizo Yannis Voisard (Tudor) mantuvo el jersey verde de líder.

Parecía encaminado Milan a logar su tercer triunfo en el Alula Tour, pero el gigante del Tolmezzo atacó con su poderío habitual, tal vez un poco a destiempo, y fue superado por Malucelli, el ciclista de 32 años nacido en Forli que apuntó en su palmarés su triunfo número 18.

¿Quién fue el ganador de la etapa 4 en el AlUla Tour 2026?

Malucelli levantó los brazos con un tiempo de 3h.30.44, a una media elevada de 49,4 km/hora, en una jornada rápida que dará paso a la definitiva de este sábado. Milan entró segundo, sin esperar esta derrota, y la tercera plaza fue para el neerlandés Frits Biesterbos (Picnic PostNL).

"La mejor victoria de mi vida", dijo Malucelli, no por la entidad de la prueba árabe, sino por haber derrotado a uno de los mejores esprinters del ciclismo actual, además, Milan fue maillot verde en el Tour 2025. Palabras mayores.

Por otra parte, Fernando Gaviria (Caja Rural) no disputó el 'sprint' final y terminó cruzando la meta de esta etapa 4 en la casilla 31 con el mismo tiempo del ganador, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana Team) le siguió en el puesto 32.

Así va la clasificación general del AlUla Tour con un colombiano en la pelea

En la clasificación general no hubo cambios en las primeras plazas y el suizo Yannis Voisard (Tudor) mantuvo el jersey verde de líder, con el portugués Afonso Eulalio a 4 segundos y el colombiano Sergio Higuita (XDS Astana Tema) a 6.

Este sábado concluye el Alula Tour 2026 con la disputa de la quinta etapa a disputarse entre AlUla Old Town y Skyviews of Harrat Uwayrid, de 163.9 km, etapa con un gran aliciente final, pues a 7 de meta el pelotón tendrá que ascender a Harrat Huwayrid, de 2,9 km a 12 por ciento de desnivel, un muro que puede deparar alguna sorpresa para los que pelean por la clasificación general.