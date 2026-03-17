Todo está listo para que este martes 17 de marzo se dispute la gran final del Clásico Mundial de Béisbol, la cual disputarán las selecciones de Venezuela y Estados Unidos en el LoanDepot park de Miami.

Venezuela dio la gran sorpresa

La selección de Venezuela, con Omar López como mánager y con figuras como Luis Arráez, Eugenio Suárez, Gleyber Torres y Ronald Acuña Jr, llegó al juego final, después de superar en la ronda semifinal a Italia con marcador de 4-2.

La novena venezolano, que además ya aseguró un lugar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, comenzó el Clásico Mundial de Béisbol con victorias sobre Países Bajos, Israel y Nicaragua.

El equipo dirigido por Omar López solo cayó en esta instancia con República Dominicana.

En cuartos de final, Venezuela dio la gran sorpresa del certamen al eliminar a Japón, campeón del anterior Clásico Mundial y selección que ha disputado todas las finales del torneo.

En la final, el equipo venezolano tratará de dar un nuevo golpe enfrentando al gran favorito, Estados Unidos.

Estados Unidos, el gran favorito

Por el lado de Estados Unidos, la novena dirigida por Mark DeRosa empezó el Clásico Mundial como uno de los candidatos a llegar a la final.

El equipo norteamericano también tiene registro de cinco victorias y una derrota en el certamen.

Los dirigidos por Mar DeRosa superaron en la fase de grupos a Brasil, Gran Bretaña y México y solo cayeron con Italia.

En cuartos de final, Estados Unidos derrotó a Canadá y en semifinales vencieron a República Dominicana.

Venezuela Vs Estados Unidos: hora y cómo VER EN VIVO la final del Clásico Mundial de Béisbol

El juego entre Venezuela con Estados Unidos por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol se juega este martes 17 de marzo a partir de las 7:00 de la noche y se podrá VER EN VIVO por Disney +.