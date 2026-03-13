El colombiano Ángel Barajas vuelve a escena en el circuito internacional con su participación en la parada de la Copa Mundo de gimnasia artística que se disputa en Antalya. El joven colombiano, medallista olímpico, afronta una nueva prueba del tour mundial con la ilusión de seguir sumando finales y medallas en la temporada.

Barajas integra la delegación colombiana junto a los también nortesantandereanos Yan Zabala y Jorman Álvarez, quienes competirán representando a la Selección Colombia de gimnasia artística. El grupo está acompañado por los entrenadores Jossimar Calvo y Cristian Cote, además del fisioterapeuta Orlando Arias.

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La parada en Turquía corresponde a la tercera competencia del circuito para los gimnastas colombianos, luego de sus presentaciones en Cottbus y Bakú. En esas dos citas Barajas firmó actuaciones destacadas al conquistar tres medallas, resultados que lo mantienen como uno de los protagonistas del calendario internacional.

Entenador de Ángel Barajas: "tendremos opciones de avanzar en paralelas y barra fija"

En Antalya, el joven atleta compite en barras paralelas, barra fija y arzones, mientras que Zabala lo hará en arzones y barra fija, y Álvarez participará en anillas y barras paralelas.

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La delegación nacional ya completó el entrenamiento de podio y se encuentra lista para afrontar la jornada clasificatoria, el seleccionador colombiano Jairo Ruiz Casas aseguró: “Siempre nuestro objetivo es hacer las rutinas completas. De lograrlo, tendremos opciones de avanzar en paralelas y barra fija. No hay que olvidar que en Antalya los gimnastas turcos son excelentes en paralelas y estarán campeones olímpicos”.

El evento reúne a varias figuras de la gimnasia mundial, entre ellas el japonés Oka Shinnosuke, campeón olímpico que superó a Barajas en la final de barra fija de los Juegos de Juegos Olímpicos de París 2024. También estarán el filipino Carlos Yulo, doble campeón olímpico en suelo y salto, y el irlandés Rhys McClenaghan, oro olímpico en arzones.

Barajas se clasificó a las finales en Barra Fija: el colombiano planifica su calendario

Pese a atravesar un cuadro gripal, Barajas llega con buenos resultados en la temporada: ganó el oro en paralelas en Bakú y sumó una plata en barra fija en Cottbus y un bronce en Bakú. En esta última prueba tendrá como uno de sus principales rivales al taiwanés Tang Chia-Hung, quien recientemente se impuso en esta especialidad.

Barajas se clasificó a las finales en Barra Fija en la World Cup en Antalya, Turquía con una puntuación de 14.366

Antalya también trae recuerdos especiales para el colombiano. En 2023 hizo historia allí al convertirse en el primer gimnasta del país en lograr una medalla en un Mundial Juvenil, coronándose campeón en suelo y barras paralelas, además de obtener plata en el all-around y bronce en barra fija.

Tras su participación en Turquía, Barajas regresará a Colombia antes de iniciar una nueva gira internacional que lo llevará a El Cairo, Osijek y Doha, en busca de consolidarse entre la élite mundial de la gimnasia.