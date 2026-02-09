En el marco del Super Bowl LX donde Seattle Seahawks y New Englad Patriots son los equipos protagonistas, el espectáculo de medio tiempo irrumpió con el cantante puertorriqueño Bad Bunny, quien regaló una presentación llena de sabor boricua y latina, mostrando sus más grandes éxitos con la inclusión de artistas como Lady Gaga y Ricky Martin.

Había mucha expectativa con la presentación de uno de los exponentes más importantes del reggaetón en la actualidad, más sabiendo que Bad Bunny se convierte en el primer artista de habla hispana que protagoniza el espectáculo del Super Bowl de la NFL con canciones íntegramente en español, recordando que antes Shakira lo había hecho, pero en cooperación con la estadounidense Jennifer López.

[Video] La presentación de Bad Bunny en el Super Bowl LX:

Bad Bunny, vestido de blanco, con guantes y un balón de fútbol americano sobre el brazo, comenzó el descanso del Super Bowl cantando su famoso tema 'Tití me preguntó', donde el ovoide tenía un texto que decía 'together, we are America', que traduce 'Juntos, somos América'.

El artista de apenas 31 años enfocó su espectáculo musical en sus raíces como puertorriqueño y destacando el talento latinoamericano, enviando un mensaje de armonía entre los residentes del continente americano en una coyuntura donde el presidente Donald Trump es conocido por su fuerte postura con los inmigrantes.

Los artistas invitos que tuvo Bad Bunny en el Super Bowl

La estrella estadounidense Lady Gaga y el puertorriqueño Ricky Martin aparecieron este domingo por sorpresa en el descanso del Super Bowl LX protagonizado por Bad Bunny.

Con un vestido azul, la cantante cantó una versión en merengue de 'Die With A Smile' y se puso a bailar junto a Bad Bunny el inicio de 'Baile Inolviable'.

Martin, por su parte, apareció sentado en una de las sillas blancas que dan portada a su disco 'DtMf', artista de 54 años que dio un toque más especial a la presentación, la cual tuvo en las graderías a la colombiana Sofía Vergara, el extenista Roger Federer y el cantante estadounidense Jon Bon Jovi, algunas de las celebridades que han asistido al Super Bowl que se celebra este domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots en el Levi's Stadium de Santa Clara (EE.UU.).