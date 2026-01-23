[Video] Ferrari presentó su nuevo monoplaza: "más brillante e intenso”

La escudería Ferrari presentó este viernes en el circuito de Fiorano (Módena, norte) su nuevo monoplaza para la próxima temporada, el SF-26 con el que el inglés Lewis Hamilton, heptacampeón del mundo, luchará junto al monegasco Charles Leclerc por devolver a la escudería italiana a lo más alto de la categoría reina del motor, en una temporada marcada por el cambio de reglamento.

El nuevo monoplaza, el 72 de la historia de la escudería para la Fórmula 1, es el segundo en el que ha trabajado el ingeniero francés Loic Serra, que llegó desde Mercedes, la anterior escudería de Hamilton.

"Dedicamos mucho tiempo a la fase de creación para captar al máximo el nuevo contexto normativo y técnico. También tuvimos que asegurarnos de que la arquitectura del coche nos proporcionara la flexibilidad suficiente para el desarrollo durante la temporada", aseguró el galo.

Lea también: [Fotos] Mercedes presentó su nuevo monoplaza para 2026; un diseño icónico

En otras noticias: ¿quién fue elegido el atleta colombiano del año 2025 en los premios Altius?

Así es el nuevo monoplaza de Ferrari para este 2026

En lo estético, una de las características más distintivas es el regreso de la pintura brillante tras siete temporadas de acabado mate. El rojo es más brillante e intenso. Destaca de nuevo, la presencia del color blanco en la zona del piloto y el azul del alerón trasero.

Este año se introducen nuevas normas técnicas y deportivas, por tanto, el SF-26 será más ligero, además, el chasis, según explicó la propia escudería en su presentación, "abandona la aerodinámica de efecto suelo en favor de un enfoque diferente, con líneas más limpias y una filosofía general centrada en reducir el peso y mejorar la eficiencia, en línea con los objetivos establecidos por la Fórmula 1 para estas regulaciones".

Así afrontará Ferrari las nuevas regulaciones de la Fórmula 1

La unidad de potencia también sufrió ligeras modificaciones. "Es una nueva generación híbrida que incrementa aún más la contribución del sistema eléctrico. Esto requirió un enfoque de diseño completamente nuevo y una estrecha integración entre el chasis y la unidad de potencia", desveló Ferrari.

La gestión de la energía y la unidad de potencia serán algunos de los aspectos más importantes, “un reto fascinante que nos obligará a los pilotos a adaptarnos rápidamente, confiando más en el instinto al principio y, luego, cada vez más en datos precisos", añadió la escudería.