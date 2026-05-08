[VIDEO] Furia de Lebron James contra un aficionado: derrota de Los Lakers

La frustración se apoderó de LeBron James durante la derrota de Los Angeles Lakers frente a Oklahoma City Thunder en las semifinales de la Conferencia Oeste. Más allá del resultado en la cancha, el veterano astro protagonizó un tenso cruce con un aficionado local, escena que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

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El incidente ocurrió cerca de la cancha durante el partido disputado en Oklahoma City, donde los Thunder se impusieron 125-107 para colocarse 2-0 arriba en la serie y mantener su invicto en estos playoffs de la NBA. En varios videos difundidos por asistentes al encuentro se observa a LeBron respondiendo a las provocaciones de un seguidor ubicado en primera fila.

“Sigue comportándote como un niño, ya soy un hombre adulto, ¿de acuerdo? Ya tengo mis propios hijos a quienes cuidar, así que sigue comportándote como un niño”, le dijo el máximo referente de los Lakers al aficionado, visiblemente molesto por los comentarios que llegaban desde las tribunas.

LeBron reflejó la tensión de una noche complicada

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La reacción de LeBron reflejó la tensión de una noche complicada para el conjunto angelino, que volvió a sufrir ante la intensidad de Oklahoma City. Los Thunder dominaron especialmente en el tercer cuarto, tramo en el que construyeron una diferencia decisiva gracias a una racha de 25-7 liderada por Shai Gilgeous-Alexander y Chet Holmgren, ambos con 22 puntos.

Además, Oklahoma aprovechó los errores de los Lakers y convirtió 26 puntos tras las 21 pérdidas de balón de su rival. Holmgren también destacó con nueve rebotes, cuatro robos y dos tapones en una actuación dominante del equipo local.

Del lado angelino, Austin Reaves fue el máximo anotador con 31 puntos, mientras que LeBron terminó con 23 unidades, aunque lejos de poder evitar la derrota.

Ahora la serie se trasladará a Los Ángeles para el tercer partido, donde los Lakers estarán obligados a reaccionar para no quedar al borde de la eliminación en los playoffs.