[VIDEO] Impactante accidente de Jos Verstappen: el padre de Max destrozó su auto en pleno rally

Jos Verstappen, padre del tricampeón mundial de Fórmula 1 Max Verstappen, protagonizó un impactante accidente durante su participación en el Rally de Valonia, en Bélgica, en un episodio que generó enorme preocupación dentro del automovilismo. El neerlandés sufrió un violento vuelco mientras competía en una de las etapas del evento, aunque afortunadamente salió ileso.

Impactante accidente de Jos Verstappen: el padre de Max destrozó su auto en pleno rally

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El incidente se produjo en un tramo rápido y exigente del recorrido, cuando Verstappen buscaba mantener un ritmo competitivo. Según reportes iniciales y testigos presentes, el vehículo perdió estabilidad a alta velocidad, salió de la carretera y terminó dando varias vueltas de campana antes de quedar completamente destrozado.

Las imágenes posteriores del automóvil reflejaron la magnitud del impacto. La estructura quedó severamente dañada, lo que hizo temer lo peor durante varios minutos. En una disciplina donde cada curva representa un desafío extremo, el accidente paralizó momentáneamente la competencia y provocó tensión entre organizadores, pilotos y aficionados.

Jos Verstappen y su copiloto, Jasper Vermeulen, lograron salir del coche por sus propios medios

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Sin embargo, la mejor noticia llegó poco después. Jos Verstappen y su copiloto, Jasper Vermeulen, lograron salir del coche por sus propios medios y sin lesiones de gravedad. Ambos fueron revisados por el personal médico de la prueba y no necesitaron traslado hospitalario.

El hecho volvió a poner en valor los avances en seguridad dentro del rally moderno. A pesar de la violencia del accidente, la resistencia estructural del vehículo y los sistemas de protección permitieron evitar consecuencias mayores.

Para Jos Verstappen, de 54 años, el episodio significó el abandono inmediato de la competencia. El ex piloto de Fórmula 1 ha encontrado en el rally una nueva faceta competitiva tras su retiro de los circuitos tradicionales y en los últimos años ha participado activamente en distintas pruebas europeas.