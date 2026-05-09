El piloto español Marc Márquez no podrá competir en Francia tras confirmarse una fractura en el quinto metatarso de su pie derecho. El nueve veces campeón se perderá también el Gran Premio de Cataluña.

[VIDEO] Marc Márquez, al quirófano tras impactante accidente en Francia

El español Marc Márquez confirmó la fractura del quinto metatarsiano del pie derecho, que lo obliga a pasar por el quirófano, en el que también resolverá el problema con un tornillo en el hombro que le presionaba el nervio radial.

Márquez regresa a Madrid, donde será intervenido quirúrgicamente y tras confirmar la rotura del quinto metatarsiano", agregando: "no lo había dicho, pero ya había una cirugía programada para el hombro derecho, porque estaba teniendo más problemas de lo normal".

Mar Márquez confesó que también se operará el hombro por un tornillo roto en el hombro

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"Me estaba intentando convencer, pero algo no iba bien, fui al médico y pudieron ver que tras la caída de Indonesia todo estaba perfecto, pero el famoso tornillo estaba roto, una posición diferente", explicó en Francia el nueve veces campeón del mundo a los medios de comunicación.

"Tenía una sensación muy rara y pensaba que mentalmente estaba bloqueado, pero vieron que en la posición de una MotoGP el tornillo me tocaba el nervio radial y eso me hacía ser inconstante y tener caídas", ha continuado Marc Márquez, quien ha confirmado que ahora "lo haremos todo de golpe".

"Me tengo que recuperar bien con la dinámica de recuperar mi futuro, competir de esta manera no es lo adecuado, puedo ir rápido, pero con este problema fallas cuando menos te lo esperas", ha reconocido.