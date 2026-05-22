¡Vuelve la F1! Estos son los horarios del Gran Premio de Canadá

El prodigio italiano Kimi Antonelli llegará este fin de semana al Gran Premio de Fórmula 1 de Canadá bajo la presión de su compañero británico en Mercedes, George Russell, y de los McLaren del campeón del mundo Lando Norris y de Oscar Piastri.

Aunque el piloto de 19 años ha ganado tres carreras seguidas (China, Japón y Miami) y Russell la primera de la temporada en Australia, el panorama para los Mercedes ahora parece menos ultrafavorable.

McLaren, doble campeona del mundo de constructores en 2024 y 2025, puso fin a principios de mayo en Miami a la invencibilidad de la escudería alemana con un doblete en la carrera esprint, seguido el domingo por la segunda y tercera posiciones en el Gran Premio.

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Con 100 puntos, Antonelli lidera la clasificación del campeonato mundial de pilotos, con 20 unidades de ventaja sobre su ambicioso y experimentado compañero de equipo, George Russell.

Preguntado por sus expectativas para el domingo, Russell respondió que era "solo otra carrera". Enfrente, McLaren se declaró "reanimada" tras sus actuaciones en Miami. La escudería con base en Londres proseguirá en Montreal con las mejoras en los monoplazas del británico Norris y del australiano Piastri.

Segunda en el campeonato del mundo de constructores, Ferrari y sus pilotos, el siete veces campeón del mundo británico Lewis Hamilton, y el monegasco Charles Leclerc, se muestran, como de costumbre, más bien discretos sobre sus ambiciones y la evolución del coche.

La Scuderia se alegra, no obstante, de que el Gran Premio de Canadá sea "el más popular" entre los tifosi de todas las carreras en Norteamérica, donde también hay eventos en Miami, Austin, Las Vegas y México.

Red Bull está en apuros en el Gran Premio de Canadá

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}Última de las cuatro grandes escuderías, Red Bull está viviendo un inicio de temporada difícil, aunque levantó cabeza en Miami gracias al quinto puesto de su superestrella, Max Verstappen.

Pero el cuádruple campeón del mundo neerlandés arremete desde hace meses contra el nuevo reglamento, que impuso motores híbridos y revolucionó la manera de pilotar un F1. Verstappen incluso amenaza con abandonar la disciplina reina del deporte del motor para pasarse a la resistencia.

Y eso que el pasado fin de semana regresó muy decepcionado tras fallar en su apuesta de lograr una primera victoria en las 24 Horas de Nürburgring, en Alemania, con su Mercedes AMG en la categoría GT3.

Fechas y horarios del Gran Premio de Canadá

Para esta jornada volverá el formato Sprint, con una carrera corta el sábado y luego la sesión de clasificación. Estos son los horarios para Colombia.

Viernes 22 de mayo

Prácticas libres 1: 11:30 AM

Clasificación carrera Sprint: 3:30 PM

Sábado 23 de mayo

Carrera Sprint: 11:00 AM

Clasificación carrera principal: 3:00 PM

Domingo 24 de mayo

Carrera principal a 70 vueltas: 3:00 PM