Warriors en problemas para la NBA: Jimmy Butler sufre delicada lesión

La última jornada de la NBA trajo consigo una serie de partidos llenos de puntos y destacadas victorias como la de Golden State Warriors sobre Miami Heat. Sin embargo, no todo fue alegría en este compromiso, ya que, a pesar de salir con la victoria, también salieron con un parte médico bastante desalentador.

Jimmy Butler, estrella de los Golden State Warriors, sufrió una lesión que terminó siendo confirmada como una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) de su rodilla derecha, lo que pone fin a su temporada 2025-26 y genera inquietud sobre el futuro inmediato de la franquicia californiana.

Así fue la lesión de Jimmi Buttler con los Warriors

Esta desalentadora noticia se provocó el lunes 19 de enero de 2026 durante el partido de temporada regular entre los Warriors y los Miami Heat en el Chase Center de San Francisco. Butler a pesar de su avanzada edad para el mundo del deporte con 36 años, estaba protagonizando una temporada sólida con un promedio cercano a 20 puntos, 5,6 rebotes y casi 5 asistencias por partido cuando recibió un pase en la pintura y, al disputar un rebote con el guardia Davion Mitchell, aterrizó de forma defectuosa y se dobló la rodilla.

El alero cayó al suelo y de inmediato mostró signos de dolor intenso, lo que obligó a sus compañeros a ayudarlo a salir de la cancha sin poder apoyar la pierna lesionada. Tras el final del compromiso y con una victoria en el bolsillo con un marcador de 135-112, Butler fue sometido a una resonancia magnética (MRI) que confirmó la peor noticia: la rotura del ligamento cruzado anterior.

Esta lesión, una de las más temidas el mundo del deporte, ya que lo más seguro es que lo deje afuera casi toda una temporada, es decir varios meses sin acción tras una cirugía y larga recuperación, lo que terminaría representando un duro golpe para Golden State, que se encontraba luchando por una clasificación directa a los playoffs desde el octavo puesto de la Conferencia Oeste.





Próximo partido de Warriors en la NBA

El primer reto de Golden State sin Butler será justamente en casa, en el Chase Center de San Francisco, recibiendo a Toronto Raptors el martes 20 de enero sobre las 20:00 hora Colombia.