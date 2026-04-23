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Egan Bernal

Egan Bernal va por el título: así está en la general del Tour de los Alpes tras la etapa 4

Egan Bernal fue décimo este jueves 23 de abril en la cuarta etapa del Tour de los Alpes 2026.
Daniel Zabala
Egan Bernal
Egan Bernal en la Clásica Faun Ardeche 2026 // X: @INEOSGrenadiers

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal sigue demostrando el buen estado de forma en el que retomó la competencia de la temporada 2026. Este jueves 23 de abril, el pedalista del INEOS Grenadiers se destacó en la etapa 4 del Tour de los Alpes al ocupar la décima posición en la fracción de 167.8 kilómetros con inicio en Arco y meta en Trento.

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Bernal cruzó la meta en el grupo de favoritos de la jornada que fue ganada por el alemán Lennart Jasch (Tudor Pro Cycling Team).

El top 3 del día lo completaron los italianos Matteo Sobrero (Lidl Trek) a 10'' y Federico Iacomoni (Team UKYO) a 11''.

Así está la clasificación general del Tour de los Alpes

La clasificación general del Tour de los Alpes 2026 no sufrió cambios y todo se definirá este viernes 24 de abril en la quinta y última etapa.

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El italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) sigue líder de la clasificación general con 15H41'32''.

Segundo se ubica el neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 4'' y tercero está el colombiano Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 4''.

Recorrido de la etapa 5 del Tour de los Alpes

Este viernes 24 de abril se disputará la quinta y última etapa del Tour de los Alpes, la cual definirá al campeón de la carrera.

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La jornada contará con un recorrido total de 128.6 kilómetros con inicio Trento y meta en Bozen/Bolzano.

La fracción presentará un exigente final en dos puertos de montaña. El primero el Kalterer Höhe de segundo categoría y la meta en Nobis de primera categoría.

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