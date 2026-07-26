Así quedaron los colombianos en la general tras la última etapa del Tour de Francia

Este domingo 26 de julio terminaron las emociones de una nueva edición del Tour de Francia con la presencia de ciclistas colombianos que esperaban llegar en posiciones de privilegio en la clasificación general. Egan Bernal fue el mejor de los colombianos a lo largo de toda la competencia, pero no pudo mantenerse en el top 10.

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Hubo un momento en el que Egan Bernal estuvo en la parte alta de la clasificación con buenas sensaciones manteniéndose entre los primeros diez del Tour de Francia. Sin embargo, con el pasar de las vueltas, el colombiano perdió un poco su lugar bajando al top 20 en esta última fracción.

Mathieu van der Poel ganó la etapa 21 que tuvo final en la capital francesa, París, pero nada pudo cambiar el rumbo de la clasificación general con pocas variaciones, especialmente entre los primeros posicionados de la competencia. Egan Bernal se mantuvo como el mejor de los representantes de Colombia, Einer Rubio abandonó por un accidente y Harold Tejada fue el segundo mejor.

ASÍ LES FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA ÚLTIMA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA 2026

La carrera que tuvo final en París fue coronada por Mathieu van der Poel que logró cruzar la línea de meta primero, antes que su compañero de equipo, Jasper Philipsen con un tiempo de 1:58:49. La victoria del neerlandés no influyó en la clasificación general, pues, nada cambió el triunfo de Tadej Pogacar.

Los colombianos no tuvieron la mejor participación en una jornada tranquila del Tour de Francia, especialmente porque ya se conocía la victoria en la clasificación general de Tadej Pogacar. El esloveno logró mantenerse en la primera casilla desde las jornadas iniciales del Tour.

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Harold Tejada fue el mejor colombiano cruzando la línea de meta en la casilla 110 con el mismo tiempo de Mathieu van der Poel. Sergio Higuita y Egan Bernal llegaron en la posición 132 y 133. Pese a estos resultados de la carrera en la última etapa, los colombianos no tuvieron cambios en la clasificación general.

LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ÚLTIMA ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG) – 73h 56' 26"

2. Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) – +6'26"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) – +9'42"

4. Paul Seixas (Decathlon AG2R La Mondiale) – +11'56"

5. Lenny Martinez (Team Bahrain Victorious) – +13'02"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) – +14'59"

7. Juan Ayuso (Lidl-Trek) – +17'48"

8. Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) – +20'00"

9. Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team) – +29'28"

10. Jordan Jegat (TotalEnergies) – +33'21"

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20. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 01h 47' 58''

26. Harold Tejada (XDS Astana), a + 02h 19' 47''

38. Sergio Higuita (XDS Astana), a + 03h 04' 35''

Einer Rubio abandonó

Fernando Gaviria abandonó