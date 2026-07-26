Mathieu van der Poel ganó la última etapa, Pogacar el Tour de Francia

Llegó el final del Tour de Francia 2026 con emociones por los lados del UAE Team Emirates con un Tadej Pogacar intratable durante todas las etapas. El esloveno ya había sellado la victoria en esta edición desde las últimas jornadas y tenía que pasar un milagro para que perdiera en la última fracción todo el tiempo que ya tenía en la clasificación general.

Fue un Tour lleno de grandes sensaciones latinoamericanas por los lados de Richard Carapaz. El ecuatoriano apretó el acelerador en algunas etapas y logró ganar la etapa reina del sábado 25 de julio. Además, Isaac del Toro, a sus 19 años y en su primera participación en Francia logró ser el tercero de la clasificación general.

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En esta jornada de clausura del Tour de Francia 2026, los ciclistas corrieron 89 kilómetros entre Thoiry como punto de partida y París, la capital francesa en donde fue coronado Tadej Pogacar, ganador de la general y Mathieu van der Poel, ganador de la etapa.

MATHIEU VAN DER POEL GANÓ LA ETAPA, TADEJ POGACAR GANÓ EL TOUR DE FRANCIA

Como era de esperarse más allá de una fracción tranquila con 89 kilómetros, como todo ya estaba más que resuelto por la distancia que le sacó Tadej Pogacar a Remco Evenepoel en la clasificación general, los primeros trazados tuvieron bajas revoluciones con un pedaleo bajo por parte de cada uno de los ciclistas.

Primeros ataques de la jornada con un corredor del Movistar Team y Baptiste Veistroffer y Mikel Azparren junto con otro ciclista del TotalEnergies. Infortunadamente, Isaac del Toro tuvo un problema con su bicicleta a falta de poco más de 40 kilómetros por recorrer.

Aunque tuvo una jornada tranquila por ser la última del Tour y con Tadej Pogacar que ya había ganado este certamen por quinta ocasión, hubo ataques de diez ciclistas que estaban peleando por la victoria, en busca de mover un poco la clasificación general.

Tadej Pogacar aceleró a falta de 30 kilómetros para ponerse al frente de la carrera junto con Mathieu van der Poel. Poco a poco se empezaron a sumar otros ciclistas como Mads Pedersen, pero nadie pudo desbancar al neerlandés que se fue solo para intentar ganar la etapa.

Como era de esperarse en el final de la etapa, un esprint se formó, y, aunque Mathieu van der Poel bajó un poco el acelerador, su compañero de equipo, Jasper Philipsen apretó, pero le terminó dejando a van der Poel la gloria de coronarse ganador de la última fracción.

Sin embargo, nadie le pudo quitar a Tadej Pogacar la corona del Tour de Francia, algo que ya se esperaba desde las últimas fracciones recorridas y menos en esta que era más tranquila que las demás. Remco Evenepoel e Isaac del Toro fueron segundo y tercero de la clasificación general.