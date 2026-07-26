Alfredo Arias le habló a la hinchada tras la derrota de Junior ante Tolima: “Es problema de ellos”

Junior comenzó con derrota la defensa del título de la Liga BetPlay. El equipo barranquillero cayó 2-1 frente a Deportes Tolima en el estadio Manuel Murillo Toro, en el partido correspondiente a la primera fecha del campeonato.

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El conjunto pijao se quedó con la victoria gracias a los goles de Jorge Cabezas Hurtado y Kelvin Flórez. Junior reaccionó en el tramo final del compromiso y descontó por intermedio de Guillermo Paiva, aunque no le alcanzó para evitar la caída.

Alfredo Arias habló luego de la derrota de Junior contra Tolima

Tras el encuentro, el entrenador Alfredo Arias envió un mensaje de tranquilidad pese al resultado adverso. "Nosotros sabemos que no es como empieza sino como termina", afirmó en la rueda de prensa.

El estratega uruguayo también respondió a quienes puedan mostrarse preocupados por el debut del vigente campeón. "Aquellos que se pongan intranquilos o tranquilos, es problema de ellos", manifestó.

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Arias explicó que uno de los errores de su equipo estuvo en la manera como afrontó algunos momentos del compromiso, especialmente cuando tenía la iniciativa en ataque.

"Es una regla no escrita en el fútbol: un equipo que está atacando es cuando más tiene que defender. Nosotros cometimos el error y nos descuidamos en esas circunstancias", aseguró el técnico de Junior.

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Pese al traspié en el arranque del torneo, el cuadro barranquillero buscará recuperarse rápidamente para mantenerse en la pelea por los primeros lugares y defender el título conseguido en el semestre anterior.

Próximo partido de Junior

En la segunda fecha de la Liga BetPlay, Junior recibirá a Millonarios en Barranquilla (sábado 1 de agosto a las 8:15 p. m.), mientras que Deportes Tolima visitará a Alianza FC con la intención de prolongar su buen inicio de campeonato.