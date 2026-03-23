Así quedó la clasificación general de la Vuelta a Cataluña 2026 tras la primera etapa

Una de las competencias más importantes del calendario internacional del ciclismo en el 2026 está dando de qué hablar con la Vuelta a Cataluña que ahora tomará mayor importancia por el adiós de uno de los campeones de este certamen en ediciones pasadas como lo es Nairo Quintana.

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El colombiano, que participa en esta edición número 105 de la Vuelta a Cataluña anunció su retiro en la previa de la primera jornada y ahora esperará tener una buena participación al final de las siete fracciones por correr.

Este lunes 23 de marzo arrancaron las emociones del ciclismo con las miradas puestas en Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Mikel Landa, Jay Vine, Florian Lipowitz, entre otros. Además, también hay representación colombiana con cinco corredores.

La delegación colombiana compuesta por Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Einer Rubio y Nairo Quintana (Team Movistar) que figuran en tierras catalanas.

DORIAN GODON SE QUEDÓ CON LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA 2026

La primera etapa de la Vuelta a Cataluña contó con el punto de partida en Sant Feliu de Guíxols. Desde los primeros pedaleos, la fuga se consolidó con cinco competidores en busca de encabezar la carrera. Fueron 172,8 kilómetros con dos puertos de montaña. El primero fue de tercera categoría, y el segundo de primera.

En los primeros kilómetros que contaron inmediatamente con el primer puerto de montaña de tercera categoría en Romanyá contó con la fuga de cinco ciclistas apretando el pelotón. Baptiste Veistroffer, Unai, Hugo Aznar, Josh Burnett y Tyler Stites encabezaron la carrera con cuatro minutos de ventaja.

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Poco a poco la distancia empezó a bajar hasta que los fugados fueron alcanzados a falta de veinte kilómetros. Se armó una pelea entre equipos y un esprint final entre Remco Evenepoel, Jonas Vingegaard, Tom Pidcock y Santiago Buitrago que estaba cerca de la cabeza de la carrera.

La pelea por la primera etapa fue entre Remco Evenepoel y Dorian Godon. Fue el francés del INEOS Grenadiers que se quedó con la victoria en la primera etapa con un tiempo de 4:01:09. El belga terminó con ese mismo tiempo.

ASÍ VA LA CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA PRIMERA ETAPA DE LA VUELTA A CATALUÑA

1. Dorian Godon | Francia | INEOS Grenadiers | 4:00:59

2. Remco Evenepoel | Bélgica | Red Bull Bora-Hansgrohe | a 4´´

3. Tom Pidcock | Reino Unido | Pinarello Q36.5 Pro Cyclint Team | a 6´´

4. Guillermo Silva | Uruguay | XDS Astana | a 10´´

5. Simone Gualdi | Italia | Lotto Intermaché | ´´

6. Lenny Martínez | Francia | Bahran – Victorious | ´´

7. Andrea Raccagni | Italia | Soudal Quick-Step | ´´

8. Henri Uhlig | Alemania | Alpecin-Premier Tech | ´´

9. Oscar Onley | Reino Unido | INEOS Grenadiers | ´´

10. Antoine L’Hote | Francia | Decathlon CMA CGM Team | ´´