Medellín confirmó parte médico de Francisco Fydriszewski: ¿Se pierde el debut en Libertadores?

Deportivo Independiente Medellín fue uno en la primera parte de la Liga BetPlay, otro en la Copa Libertadores sellando el cupo a la fase de grupos superando la Fase II y III, y otro diferente en esta segunda mitad del campeonato local ascendiendo puestos en la tabla. Los ‘Poderosos’ visitan a Santa Fe en un enfrentamiento directo con un equipo que también persigue ese sueño de meterse dentro de los ocho.

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Sin embargo, hubo mucha preocupación en el juego de la fecha pasada contra el Junior de Barranquilla en la victoria del Medellín sobre los últimos minutos con la infracción por el costado izquierdo contra Francisco Fydriszewski que cayó mal en el suelo apoyando su codo contra el suelo.

Evidentemente, la caída y el golpe en su codo fue muy fuerte y generó todo tipo de preocupaciones con la posibilidad de una fractura. El codo izquierdo se le salió, y los médicos de la institución lograron acomodarle nuevamente el codo para no correr peligro. Con un cabestrillo e inmovilizado, se esperó por el parte médico que fue una luxación.

EL MEDELLÍN ENTREGÓ EL PARTE MÉDICO DE FRANCISCO FYDRISZEWSKI

Antes de que apareciera de manera oficial el club con el reporte médico y con lo sucedido, ya se sabía que el delantero había sufrido una luxación de codo izquierdo, que, afortunadamente no presentaba fracturas y solo con inmovilizarlo y con terapias se curaría todo.

Se viene la Copa Libertadores en un grupo más que complejo para Medellín y la ausencia de Francisco Fydriszewski llamaba la atención teniendo en cuenta las competencias que afrontará el Medellín.

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El domingo 22 de marzo, Medellín emitió la lista oficial de convocados para el juego ante Independiente Santa Fe. Evidentemente, no estaba el ‘Polaco’ dentro de la convocatoria de viajeros para ir a Bogotá. Un duelo crucial sin el goleador y, que, seguramente, estará Enzo Larrosa en el equipo dirigido por Alejandro Restrepo.

A su vez, informaron el tema del departamento médico con el argentino como el único jugador inhabilitado por una lesión. El club confirmó lo que se estaba filtrando en versiones de periodistas, “sufrió una luxación de codo izquierdo, se realizó reducción cerrada en campo la cual fue exitosa, no presentó fracturas asociadas, su incapacidad dependerá de su evolución clínica”.

¿FRANCISCO FYDRISZEWSKI SE PERDERÁ LA COPA LIBERTADORES?

Con este parte médico que emitió el Medellín, Francisco Fydriszewski se perderá el partido ante Independiente Santa Fe, el de América de Cali el 30 de marzo, y habrá que esperar si podrá estar en la convocatoria ante Estudiantes de La Plata en el debut de la Copa Libertadores en fase de grupos.

Previo a la confirmación del departamento médico del Medellín, la información de los periodistas encargados en este tema del ‘Polaco’ avisaban que iba a estar tres semanas de baja. En ese sentido, quedaría descartado para recibir a Estudiantes en el Estadio Atanasio Girardot.

Sin embargo, habrá que esperar la evolución de la recuperación de Francisco Fydriszewski, pues, no necesita ninguna operación y su vuelta a las canchas se definirá con las terapias y con los cuidados pertinentes para no poner en riesgo su continuidad.

SIN FRANCISCO FYDRISZEWSKI SE ABRE LA POSIBILIDAD PARA DOS DELANTEROS

La lesión de Francisco Fydriszewski llega en un momento complicado para el Medellín que tiene que repuntar en la tabla de posiciones, dado que tiene todavía posibilidades de clasificar, pero el margen de error se hará más mínimo ahora cuando quedan siete jornadas para terminar el torneo en su fase todos contra todos.

Sin el ‘Polaco’, el club tendrá que definir al mejor delantero y ya se empieza a prever que el uruguayo Enzo Larrosa tomará su lugar. Sin embargo, la posibilidad también está para el Sub-20, Andrés Dávila que fue convocado a la Copa Libertadores Sub-20 en la que no pudieron pasar la fase de grupos. Esos serían los atacantes que suplirían a ‘Fydri’.