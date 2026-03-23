James y la falta de minutos en MLS: Minnesota United explicó la razón de los cambios

Minnesota United sigue en posiciones incómodas de la MLS sin poder meterse en la parte de clasificación en la tabla de la conferencia Oeste. Con cinco puntos producto de una victoria, dos empates y dos derrotas, el equipo de James Rodríguez no encuentra regularidad de resultados.

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Curiosamente, la única vez que ganaron fue con la convocatoria de James Rodríguez y no jugó ningún minuto contra el Cincinnati. En los otros dos partidos en los que estuvo el volante capitán de la Selección Colombia y que pudo sumar minutos estrenándose como futbolista del Minnesota, su equipo no pudo sumar de a tres.

El debut de James fue en un 6-0 contra el Vancouver Whitecaps y su ingreso se dio a falta de 25 minutos con un juego que ya estaba liquidado con un 5-0 a favor de los canadienses. La siguiente semana volvió a entrar en competencia en condición de local. Era el estreno con su afición, pero no pudo jugar por mucho tiempo.

Cameron Knowles se decantó por volver a ponerlo de suplente en un momento en el que el equipo lo necesita. Tal vez para no correr riesgo con James Rodríguez la decisión era la de no ponerlo de titular y esperar a un momento indicado dentro del partido. Entró sobre el último tramo y el neozelandés explicó por qué tan poco tiempo.

LA RAZÓN QUE DIO CAMERON KNOWLES PARA PONER A JAMES RODRÍGUEZ A FALTA DE DOCE MINUTOS

En un partido que terminó en ceros y que Minnesota United debía sumar de a tres para salir de los puestos de abajo y para meterse de lleno en la zona de clasificación, Cameron Knowles no tuvo en cuenta al colombiano hasta los 78 minutos. En doce minutos es poco para poder sacar conclusiones de un jugador, pero el neozelandés habló sobre el por qué tan poco tiempo.

Fue poco más de doce minutos entrando por el argentino Tomás Chancalay. Aunque fue poco, tuvo un 87% de entrega de balón y 100% de efectividad en pases en campo contrario, además de crear una jugada de peligro a favor del Minnesota United.

Después de los 90 minutos en el empate sin goles, Cameron Knowles explicó que a los 78’ era el momento ideal para que tuviera su estreno ante su afición. Era algo que ya estaba definido desde antes, “lo hablamos como cuerpo técnico, pensamos en cómo iba el partido y esa fue la decisión que tomamos. Sin duda, se notó su impacto cuando entró al partido. Creo que las ocasiones que creó son ocasiones que podemos aprovechar para marcar y ganar”.

Además, el neozelandés evaluó su momento en cancha, “fantástico. Es decir, uno espera que los jugadores que entran cambien el partido. Entraron y tuvieron momentos geniales. James entró y encontró a Anthony Markanich, estuvimos muy cerca de lograrlo”.

JAMES RODRÍGUEZ ENCONTRARÁ REGULARIDAD EN LA SELECCIÓN COLOMBIA

Tras el partido ante el Seattle Sounders, James Rodríguez volverá a la Selección Colombia y el poco tiempo en cancha seguramente no será problema para Néstor Lorenzo que lo alineará en los partidos ante Croacia y Francia si nada extraordinario sucede en estos dos partidos de la Fecha FIFA.

En Selección Colombia parece ser a otro precio, pese a que no esté jugando, Néstor Lorenzo deposita la confianza en el líder y capitán del combinado nacional. Encontrar regularidad en clubes iba a ser necesario, pero seguramente hubiese figurado en las otras convocatorias.

EL PRÓXIMO RETO DE JAMES RODRÍGUEZ EN LA MLS: ¿LA TERCERA ES LA VENCIDA PARA SER TITULAR?

Dependiendo de lo que pase en estos dos partidos de la Fecha FIFA, James Rodríguez podría regresar a la competencia en Estados Unidos con un partidazo que espera dar de qué hablar en la MLS. Será un vibrante duelo entre el Minnesota United en condición de visitante frente al LA Galaxy.

En Los Ángeles, James Rodríguez podría tener su estreno como titular si así lo considera Cameron Knowles. Este partido será el 4 de abril a partir de las 9:30 de la noche en horario de Colombia. La decisión será del neozelandés si lo alinea de inicialista o si lo guarda para el segundo tiempo.