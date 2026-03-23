Godon apretó el acelerador y superó a Evenepoel en esprint final de la primera etapa en la Vuelta a Cataluña

Este lunes 23 de marzo inició una de las carreras más importantes en el calendario internacional de competencias de ciclismo en este 2026. La Vuelta a Cataluña cuenta con siete etapas y con un recorrido que terminará el domingo 29 en la última competencia en tierras catalanas del colombiano Nairo Quintana.

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Sin duda alguna, las miradas estarán puestas en grandes favoritos como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Mikel Landa, entre otros, pero, Nairo Quintana será un actor clave por el anuncio de su retiro el domino 22 de marzo afirmando que este 2026 será su última temporada ciclística.

En esta edición número 105 de la Vuelta a Cataluña, el punto de partida en Sant Feliu de Guíxols contará con grandes competidores que pretenden encaminar el título en la clasificación general. Ciclistas del nivel de Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Joao Almeida, Tom Pidcock, Mikel Landa, Jay Vine, Florian Lipowitz, entre otros tendrán protagonismo.

Además, cuenta con la delegación colombiana con Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Einer Rubio y Nairo Quintana (Team Movistar) que correrán en tierras catalanas.

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Desde la primera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026, los ciclistas se enfrentaron a un plano montañoso que puso a prueba las ilusiones de los participantes por cruzar la línea de meta. Todo inició en Sant Feliu de Guíxols con una primera fracción con un perfil llano en su mayoría, pero con dos puntos montañosos con un recorrido de 172,8 kilómetros.

En los primeros kilómetros que contaron inmediatamente con el primer puerto de montaña de tercera categoría en Romanyá contó con la fuga de cinco ciclistas apretando el pelotón. Baptiste Veistroffer, Unai, Hugo Aznar, Josh Burnett y Tyler Stites encabezaron la carrera con cuatro minutos de ventaja.

Baptiste Veistroffer fue el más atrevido entre los cinco escapados. El francés se quedó con los puntos de montaña en el primer puerto en Romanyá y, además, ganó el primer esprint que le permitió sumar también puntos y segundos de bonificación.

A falta de 111 kilómetros para el final de la carrera, la fuga de cinco escapados continuó dando de qué hablar, pues, Baptiste Veistroffer ya era un característico fugado en las competencias ciclísticas, pero en pocas oportunidades pudo mantener el pulso frente al pelotón.

Pasando el segundo puerto, este de primera categoría, la ventaja de los fugados empezó a bajar poco a poco. Ya no era de cuatro minutos, sino que ya empezaba a acortarse con un minuto y 40. Fue el Red Bull Bora-Hansgrohe quien apretó con Remco Evenepoel a falta de 18 kilómetros para alcanzar, junto con el pelotón a los cinco escapados desde los primeros pedaleos.

Se armó una pelea en los últimos diez kilómetros con el UAE Team Emirates, Red Bull Bora-Hansgrohe y el Burgos BH como los equipos que más apretaron sobre el final. Todo terminó en un esprint final con el Bahrain Victorious también en busca de apretar a estas tres escuadras.

El equipo de Bahréin apretó con el colombiano Santiago Buitrago, pero no iba solo. Enric Mas, Jonas Vingegaard, Tom Pidcock, entre otros también estaban peleando por un cupo en la cabeza de la carrera para cruzar la línea de meta primero.

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Un esprint final y apretado con varios ciclistas juntos en la lucha por llegar a la meta. La primera fracción dejó un apasionante mano a mano con el francés Dorian Godon y Remco Evenepoel. Sin embargo, el galo fue quien se quedó con la victoria para el INEOS Grenadiers en poco más de cuatro horas.